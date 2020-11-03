https://ria.ru/20201103/roditeli-1582813869.html

Родители, "изгонявшие бесов" из сына, объяснили свои действия

Родители, "изгонявшие бесов" из сына, объяснили свои действия

Родители, которые изгоняли из сына бесов в Волгоградской области, объяснили, что скрутили его для безопасности во время приступа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:55

2020-11-03T12:55

2020-11-03T12:55

гумвд

ольховский район

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Родители, которые изгоняли из сына бесов в Волгоградской области, объяснили, что скрутили его для безопасности во время приступа, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители 10-летнего мальчика проводят обряд. На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освященной водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. Органы опеки и попечительства Ольховского района организовали проверку после опубликованного видео.Ранее в администрации Ольховского района РИА Новости сообщали, что специалисты опеки не обнаружили следов насилия над мальчиком, его матери выдано направление на консультацию ребенка в детской психиатрической больнице.Как сообщили РИА Новости в ГУМВД, сотрудники полиции также посетили семью вместе с представителями органов опеки. Родители, отметили в ведомстве, пояснили, что мальчик периодически проявляет агрессию."Чтобы во время приступа он не причинил себе вреда и окружающим, они держали его за руки. Видео они снимали для своих родственников в подтверждение того, что такая реакция у ребенка на предметы, связанные с православием. По событиям, зафиксированным на видео, проводится дальнейшая проверка", - сообщили в полиции.Также проверку организовала прокуратура Волгоградской области.

ольховский район

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Чеснок, икона и святая вода: родители "изгоняют бесов" из сына под Волгоградом Родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд "экзорцизма". На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освящённой водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. 2020-11-03T12:55 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, гумвд, ольховский район, волгоградская область, происшествия