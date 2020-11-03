Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/ris-1582804514.html
Ученые назвали самый безопасный способ приготовления риса
Ученые назвали самый безопасный способ приготовления риса
Ученые Университета Шеффилда в Великобритании назвали самый безопасный способ приготовления риса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:17
2020-11-03T13:26
здоровье - общество
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582823417_0:0:2918:1642_1400x0_80_0_0_919cefa84fa80a41176e3ac67852b00e.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые Университета Шеффилда в Великобритании назвали самый безопасный способ приготовления риса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment.Несмотря на значительную пользу продукта, он способен накапливать мышьяк и, как указывали ранее специалисты, увеличивать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.Специалисты проанализировали возможность снизить уровень неорганического мышьяка в рисе с помощью мытья или ополаскивания, а также с помощью различных методов приготовления. В результате они выяснили, что при пропаривании вода вбирает в себя наибольшее количество вредных веществ, при этом полезные свойства продукта сохраняются.Следует довести воду до кипения, затем добавить рис и варить его пять минут. После этого необходимо слить старую воду, которая вывела большую часть мышьяка, добавить свежую, накрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом или среднем огне, пока вся жидкость не впитается.Исследователи подчеркивают, что этот метод позволяет удалить около 54 процентов неорганических соединений из коричневого риса и около 73 процентов из белого риса, сохраняя при этом наибольшее количество питательных веществ — фосфора, калия, магния, цинка и марганца.
https://ria.ru/20201102/pitanie-1582693046.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582823417_189:0:2918:2047_1400x0_80_0_0_49d3d2bdf56c8ab10bba71d547101e68.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, великобритания

Ученые назвали самый безопасный способ приготовления риса

12:17 03.11.2020 (обновлено: 13:26 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивПроверка риса в лаборатории
Проверка риса в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые Университета Шеффилда в Великобритании назвали самый безопасный способ приготовления риса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment.
Несмотря на значительную пользу продукта, он способен накапливать мышьяк и, как указывали ранее специалисты, увеличивать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты проанализировали возможность снизить уровень неорганического мышьяка в рисе с помощью мытья или ополаскивания, а также с помощью различных методов приготовления. В результате они выяснили, что при пропаривании вода вбирает в себя наибольшее количество вредных веществ, при этом полезные свойства продукта сохраняются.
Следует довести воду до кипения, затем добавить рис и варить его пять минут. После этого необходимо слить старую воду, которая вывела большую часть мышьяка, добавить свежую, накрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом или среднем огне, пока вся жидкость не впитается.
Исследователи подчеркивают, что этот метод позволяет удалить около 54 процентов неорганических соединений из коричневого риса и около 73 процентов из белого риса, сохраняя при этом наибольшее количество питательных веществ — фосфора, калия, магния, цинка и марганца.
Мясное ассорти на гриле - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 22:00РИА Наука
Ученые определили продукты, вызывающие воспаление
 
Здоровье - ОбществоВеликобритания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Лента новостейМолния