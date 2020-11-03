https://ria.ru/20201103/ris-1582804514.html
Ученые назвали самый безопасный способ приготовления риса
Ученые назвали самый безопасный способ приготовления риса
Ученые Университета Шеффилда в Великобритании назвали самый безопасный способ приготовления риса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:17
2020-11-03T12:17
2020-11-03T13:26
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Ученые Университета Шеффилда в Великобритании назвали самый безопасный способ приготовления риса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment.Несмотря на значительную пользу продукта, он способен накапливать мышьяк и, как указывали ранее специалисты, увеличивать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.Специалисты проанализировали возможность снизить уровень неорганического мышьяка в рисе с помощью мытья или ополаскивания, а также с помощью различных методов приготовления. В результате они выяснили, что при пропаривании вода вбирает в себя наибольшее количество вредных веществ, при этом полезные свойства продукта сохраняются.Следует довести воду до кипения, затем добавить рис и варить его пять минут. После этого необходимо слить старую воду, которая вывела большую часть мышьяка, добавить свежую, накрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом или среднем огне, пока вся жидкость не впитается.Исследователи подчеркивают, что этот метод позволяет удалить около 54 процентов неорганических соединений из коричневого риса и около 73 процентов из белого риса, сохраняя при этом наибольшее количество питательных веществ — фосфора, калия, магния, цинка и марганца.
https://ria.ru/20201102/pitanie-1582693046.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Ученые Университета Шеффилда в Великобритании назвали самый безопасный способ приготовления риса. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science of The Total Environment
.
Несмотря на значительную пользу продукта, он способен накапливать мышьяк и, как указывали ранее специалисты, увеличивать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалисты проанализировали возможность снизить уровень неорганического мышьяка в рисе с помощью мытья или ополаскивания, а также с помощью различных методов приготовления. В результате они выяснили, что при пропаривании вода вбирает в себя наибольшее количество вредных веществ, при этом полезные свойства продукта сохраняются.
Следует довести воду до кипения, затем добавить рис и варить его пять минут. После этого необходимо слить старую воду, которая вывела большую часть мышьяка, добавить свежую, накрыть кастрюлю крышкой и готовить на слабом или среднем огне, пока вся жидкость не впитается.
Исследователи подчеркивают, что этот метод позволяет удалить около 54 процентов неорганических соединений из коричневого риса и около 73 процентов из белого риса, сохраняя при этом наибольшее количество питательных веществ — фосфора, калия, магния, цинка и марганца.