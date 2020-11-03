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Сенатор призвал Минпромторг не ужесточать правила ремонта автомобилей
Сенатор призвал Минпромторг не ужесточать правила ремонта автомобилей
Принятие пакета поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" может привести к удорожанию стоимости ремонта... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:01
2020-11-03T10:51
андрей кутепов
евразийский экономический союз
таможенный союз
авто
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Принятие пакета поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" может привести к удорожанию стоимости ремонта для россиян и удару по рынку независимых автосервисов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо члена Совета Федерации Андрея Кутепова главе Минпромторга Денису Мантурову.Указанные поправки, подготовленные ФГУП "НАМИ", содержат список изменений конструкции транспортных средств, которые необходимо будет согласовывать в специализированной лаборатории. В их число входит установка порогов, спойлеров, антенн, багажников и рейлингов, колес увеличенного диаметра, мультимедийного и компьютерного оборудования, охранных систем и других компонентов. Также предусмотрен запрет на установку при ремонте бывших в употреблении систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей, системы выпуска, ремней и подушек безопасности.По мнению сенатора, данные положения могут лишить автомобилистов возможности применять для ремонта более дешевые восстановленные на территории страны компоненты или запчасти с других автомобилей. В своем письме Кутепов выразил мнение, что принятие данных поправок ударит и по рынку независимых автосервисов. Сенатор также обратился к министру с просьбой включить в текст поправок правила ООН, которые запрещают производителям ставить ряд подержанных деталей в новые машины без изменений относительно оригинала.В августе в пресс-службе Минпромторга сообщили РИА Новости, что ведомство рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена.Представитель Минпромторга напомнил, что очередной проект изменений разработан ФГУП "НАМИ" в соответствии с планом разработки технических регламентов Евразийского экономического союза. Так, в проект вошли предложения запретить повторное использование ограниченного перечня автокомпонентов при производстве транспортных средств и внесении изменений в их конструкцию. В министерстве уточнили, что указанный перечень сформирован на основе правил ООН, устанавливающих требования о невозможности повторного использования некоторых компонентов в новых автомобилях.Ранее Госавтоинспекция также опровергла введение новых требований к использованию багажников на крышах машин, но напомнила, что за самодельные конструкции, не соответствующие требованиям безопасности, есть административная ответственность. В ведомстве подчеркнули, что последние изменения в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" были внесены в 2018 году. На данный момент третий пакет поправок в техрегламент проходит согласительные процедуры.
https://ria.ru/20201013/avtomobilisty-1579508702.html
https://ria.ru/20200924/toplivo-1577687958.html
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андрей кутепов, евразийский экономический союз, таможенный союз, авто, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

Сенатор призвал Минпромторг не ужесточать правила ремонта автомобилей

08:01 03.11.2020 (обновлено: 10:51 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля
Сотрудник проводит техническое обслуживание автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Принятие пакета поправок в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" может привести к удорожанию стоимости ремонта для россиян и удару по рынку независимых автосервисов. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо члена Совета Федерации Андрея Кутепова главе Минпромторга Денису Мантурову.
Указанные поправки, подготовленные ФГУП "НАМИ", содержат список изменений конструкции транспортных средств, которые необходимо будет согласовывать в специализированной лаборатории. В их число входит установка порогов, спойлеров, антенн, багажников и рейлингов, колес увеличенного диаметра, мультимедийного и компьютерного оборудования, охранных систем и других компонентов. Также предусмотрен запрет на установку при ремонте бывших в употреблении систем рулевого управления, тормозных систем, глушителей, системы выпуска, ремней и подушек безопасности.
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По мнению сенатора, данные положения могут лишить автомобилистов возможности применять для ремонта более дешевые восстановленные на территории страны компоненты или запчасти с других автомобилей. В своем письме Кутепов выразил мнение, что принятие данных поправок ударит и по рынку независимых автосервисов. Сенатор также обратился к министру с просьбой включить в текст поправок правила ООН, которые запрещают производителям ставить ряд подержанных деталей в новые машины без изменений относительно оригинала.
В августе в пресс-службе Минпромторга сообщили РИА Новости, что ведомство рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена.
Представитель Минпромторга напомнил, что очередной проект изменений разработан ФГУП "НАМИ" в соответствии с планом разработки технических регламентов Евразийского экономического союза. Так, в проект вошли предложения запретить повторное использование ограниченного перечня автокомпонентов при производстве транспортных средств и внесении изменений в их конструкцию. В министерстве уточнили, что указанный перечень сформирован на основе правил ООН, устанавливающих требования о невозможности повторного использования некоторых компонентов в новых автомобилях.
Ранее Госавтоинспекция также опровергла введение новых требований к использованию багажников на крышах машин, но напомнила, что за самодельные конструкции, не соответствующие требованиям безопасности, есть административная ответственность. В ведомстве подчеркнули, что последние изменения в Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" были внесены в 2018 году.
На данный момент третий пакет поправок в техрегламент проходит согласительные процедуры.
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Андрей КутеповЕвразийский экономический союзТаможенный союзАвтоДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
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