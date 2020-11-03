https://ria.ru/20201103/rebenok-1582801918.html

Мальчика, из которого родители "изгоняли бесов", направили к психиатру

Мальчика, из которого родители "изгоняли бесов", направили к психиатру

Мальчика из села Гусевка в Волгоградской области, над которым родители проводили обряд экзорцизма, направят на консультацию к психиатру, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:06

2020-11-03T12:06

2020-11-03T14:34

ольховский район

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 3 ноя — РИА Новости. Мальчика из села Гусевка в Волгоградской области, над которым родители проводили обряд экзорцизма, направят на консультацию к психиатру, сообщила РИА Новости заместитель главы Ольховского района Наталья Бассанская.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором родители десятилетнего мальчика проводят обряд. На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освященной водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. Органы опеки и попечительства Ольховского района организовали проверку после опубликованного видео.Как сообщили РИА Новости в администрации Гусевского сельского поселения, семья мальчика переехала в село только год назад.По информации Бассанской, семья мальчика с 2019 года находится на учете комиссии по делам несовершеннолетних, после публикации видео к ним домой были направлены специалисты органов опеки, психолог. Она отметила, что во время их визита ребенок вел себя адекватно, сообщил, что в семье доброжелательные отношения, ни к нему, ни к младшей сестре физического насилия не применялось."После данного факта к работе подключился врач-психиатр, и по итогам встречи с ним маме было выдано направление в областную детскую клиническую психиатрическую больницу для консультации", — сообщила РИА Новости Бассанская. Она отметила, что, по информации от социального педагога, мальчик в школе ведет себя хорошо и дружит с одноклассниками.По словам Бассанской, инспекция по делам несовершеннолетних отдела полиции Ольховского района начала проверку по факту жестокого обращения с ребенком. Также проверку организовала прокуратура Волгоградской области.Как сообщил РИА Новости источник в администрации района, на учет комиссии по делам несовершеннолетних мальчик был поставлен из-за кражи сотового в школе — он нашел телефон другого ученика, не сказал об этом взрослым и не вернул хозяину.

https://ria.ru/20201102/roditeli-1582710106.html

https://ria.ru/20191008/1559548708.html

ольховский район

волгоградская область

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Чеснок, икона и святая вода: родители "изгоняют бесов" из сына под Волгоградом Родители 10-летнего мальчика из села Гусевка Волгоградской области проводят над ним обряд "экзорцизма". На видео видно, как они скрутили сына, обдали его освящённой водой и помазали чесноком. На кадрах видно, что ребенку больно, он кричит. 2020-11-03T12:06 true PT0M48S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольховский район, волгоградская область, происшествия