https://ria.ru/20201103/razvedka-1582909923.html
Сергей Нарышкин о ЦРУ, китайской разведке и США после выборов
Сергей Нарышкин о ЦРУ, китайской разведке и США после выборов
Служба внешней разведки России 20 декабря 2020 года отметит столетний юбилей. В преддверии этого события глава ведомства Сергей Нарышкин дал РИА Новости большое РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T22:05
2020-11-03T22:05
2020-11-03T22:05
джордж флойд
центральное разведывательное управление
в мире
инфографика
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
китай
сша
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Служба внешней разведки России 20 декабря 2020 года отметит столетний юбилей. В преддверии этого события глава ведомства Сергей Нарышкин дал РИА Новости большое интервью. Смотрите в инфографике Ria.ru, кого СВР считает главным оппонентом, как взаимодействуют спецслужбы России и Китая и что ждет США после президентских выборов.
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, центральное разведывательное управление, в мире, инфографика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, китай, сша