https://ria.ru/20201103/razvedka-1582909923.html

Сергей Нарышкин о ЦРУ, китайской разведке и США после выборов

Сергей Нарышкин о ЦРУ, китайской разведке и США после выборов

Служба внешней разведки России 20 декабря 2020 года отметит столетний юбилей. В преддверии этого события глава ведомства Сергей Нарышкин дал РИА Новости большое РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T22:05

2020-11-03T22:05

2020-11-03T22:05

джордж флойд

центральное разведывательное управление

в мире

инфографика

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

китай

сша

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Служба внешней разведки России 20 декабря 2020 года отметит столетний юбилей. В преддверии этого события глава ведомства Сергей Нарышкин дал РИА Новости большое интервью. Смотрите в инфографике Ria.ru, кого СВР считает главным оппонентом, как взаимодействуют спецслужбы России и Китая и что ждет США после президентских выборов.

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, центральное разведывательное управление, в мире, инфографика, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, китай, сша