СВР продолжит рассекречивать имена разведчиков, заявил Нарышкин
13:14 03.11.2020 (обновлено: 15:10 03.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) продолжит рассекречивать свои архивные документа и имена выдающихся сотрудников спецслужбы, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
В январе Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны", впервые раскрыв их имена.
"Такую работу мы будем продолжать, поскольку история советской, российской разведки - это часть истории страны, и это история непрерывная, и мы, и общество должны ее знать… Я вам не назову дату, когда можно ждать, но повторяю, такую работу мы ведем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По словам Нарышкина, главная мотивация для рассекречивания данных - желание познакомить российское общество с героями разведки. Он напомнил, что за последние десять лет служба пустила в историко-архивный оборот большое количество ранее закрытых документов. В основном эти документы касаются событий, предшествующих началу Второй мировой и Великой Отечественной войн, вскрывают ранее неизвестные страницы войны и результаты Второй мировой войны.
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