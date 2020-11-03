Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/razvedka-1582820721.html
СВР продолжит рассекречивать имена разведчиков, заявил Нарышкин
СВР продолжит рассекречивать имена разведчиков, заявил Нарышкин
Служба внешней разведки (СВР) продолжит рассекречивать свои архивные документа и имена выдающихся сотрудников спецслужбы, рассказал директор Службы внешней... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:14
2020-11-03T15:10
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
сергей нарышкин
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:209:3098:1952_1400x0_80_0_0_a28f190a77629a02557ec8c688d5d1c5.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) продолжит рассекречивать свои архивные документа и имена выдающихся сотрудников спецслужбы, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.В январе Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны", впервые раскрыв их имена.По словам Нарышкина, главная мотивация для рассекречивания данных - желание познакомить российское общество с героями разведки. Он напомнил, что за последние десять лет служба пустила в историко-архивный оборот большое количество ранее закрытых документов. В основном эти документы касаются событий, предшествующих началу Второй мировой и Великой Отечественной войн, вскрывают ранее неизвестные страницы войны и результаты Второй мировой войны.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20200128/1563969313.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773663_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_d5608525b24e6c8058d4338128ff69c4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, безопасность

СВР продолжит рассекречивать имена разведчиков, заявил Нарышкин

13:14 03.11.2020 (обновлено: 15:10 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) продолжит рассекречивать свои архивные документа и имена выдающихся сотрудников спецслужбы, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
В январе Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны", впервые раскрыв их имена.

"Такую работу мы будем продолжать, поскольку история советской, российской разведки - это часть истории страны, и это история непрерывная, и мы, и общество должны ее знать… Я вам не назову дату, когда можно ждать, но повторяю, такую работу мы ведем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Нарышкина, главная мотивация для рассекречивания данных - желание познакомить российское общество с героями разведки. Он напомнил, что за последние десять лет служба пустила в историко-архивный оборот большое количество ранее закрытых документов. В основном эти документы касаются событий, предшествующих началу Второй мировой и Великой Отечественной войн, вскрывают ранее неизвестные страницы войны и результаты Второй мировой войны.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.01.2020
28 января, 14:38
СВР рассекретила биографии семи разведчиков-нелегалов
Читайте полный текст интервью >>>
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий КиселевСергей НарышкинБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:13Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
Лента новостейМолния