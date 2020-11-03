https://ria.ru/20201103/razvedka-1582820721.html

СВР продолжит рассекречивать имена разведчиков, заявил Нарышкин

СВР продолжит рассекречивать имена разведчиков, заявил Нарышкин

Служба внешней разведки (СВР) продолжит рассекречивать свои архивные документа и имена выдающихся сотрудников спецслужбы, рассказал директор Службы внешней... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:14

2020-11-03T13:14

2020-11-03T15:10

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий киселев

сергей нарышкин

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) продолжит рассекречивать свои архивные документа и имена выдающихся сотрудников спецслужбы, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.В январе Нарышкин назвал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в обеспечение безопасности страны", впервые раскрыв их имена.По словам Нарышкина, главная мотивация для рассекречивания данных - желание познакомить российское общество с героями разведки. Он напомнил, что за последние десять лет служба пустила в историко-архивный оборот большое количество ранее закрытых документов. В основном эти документы касаются событий, предшествующих началу Второй мировой и Великой Отечественной войн, вскрывают ранее неизвестные страницы войны и результаты Второй мировой войны.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20200128/1563969313.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, безопасность