https://ria.ru/20201103/razvedka-1582817265.html

Нарышкин рассказал, почему иностранцы работают на российскую разведку

Нарышкин рассказал, почему иностранцы работают на российскую разведку

Иностранцы соглашаются сотрудничать с российской разведкой и по идейным мотивам, и из-за материальной заинтересованности, рассказал директор Службы внешней... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:05

2020-11-03T13:05

2020-11-03T15:10

кембриджская пятерка

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий киселев

сергей нарышкин

безопасность

общество

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Иностранцы соглашаются сотрудничать с российской разведкой и по идейным мотивам, и из-за материальной заинтересованности, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.Об этом глава службы заявил в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Идейная основа, идейные мотивы - это достаточно широкое понятие. Это не только принципы общественного, политического устройства государства и общества. Это еще и отношение к международной политике, ну в данном случае нашей страны. Отношение к культурным, гуманитарным, семейным ценностям и ориентирам", - заявил Нарышкин.По его мнению, эти люди хорошо понимают, "где черное, а где белое, где добро, где зло"."И они хотят быть на стороне добра и справедливости, как на стороне добра и справедливости были и участники легендарной "Кембриджской пятерки", - сказал Нарышкин.В то же время, по его словам, есть и фактор денег: "Ну, и материальный фактор подчас тоже существует".Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201103/agenty-1582810189.html

https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582800670.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кембриджская пятерка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, безопасность, общество