https://ria.ru/20201103/razvedka-1582817265.html
Нарышкин рассказал, почему иностранцы работают на российскую разведку
Нарышкин рассказал, почему иностранцы работают на российскую разведку
Иностранцы соглашаются сотрудничать с российской разведкой и по идейным мотивам, и из-за материальной заинтересованности, рассказал директор Службы внешней... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:05
2020-11-03T13:05
2020-11-03T15:10
кембриджская пятерка
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
сергей нарышкин
безопасность
общество
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Иностранцы соглашаются сотрудничать с российской разведкой и по идейным мотивам, и из-за материальной заинтересованности, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.Об этом глава службы заявил в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Идейная основа, идейные мотивы - это достаточно широкое понятие. Это не только принципы общественного, политического устройства государства и общества. Это еще и отношение к международной политике, ну в данном случае нашей страны. Отношение к культурным, гуманитарным, семейным ценностям и ориентирам", - заявил Нарышкин.По его мнению, эти люди хорошо понимают, "где черное, а где белое, где добро, где зло"."И они хотят быть на стороне добра и справедливости, как на стороне добра и справедливости были и участники легендарной "Кембриджской пятерки", - сказал Нарышкин.В то же время, по его словам, есть и фактор денег: "Ну, и материальный фактор подчас тоже существует".Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20201103/agenty-1582810189.html
https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582800670.html
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кембриджская пятерка, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, безопасность, общество
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости.
Иностранцы соглашаются сотрудничать с российской разведкой и по идейным мотивам, и из-за материальной заинтересованности, рассказал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин
.
Об этом глава службы заявил в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
.
"Идейная основа, идейные мотивы - это достаточно широкое понятие. Это не только принципы общественного, политического устройства государства и общества. Это еще и отношение к международной политике, ну в данном случае нашей страны. Отношение к культурным, гуманитарным, семейным ценностям и ориентирам", - заявил Нарышкин.
"И, поверьте, в мире очень много разумных и самостоятельно мыслящих, независимых людей, которым симпатизирует внешняя политика России, готовность России защищать и отстаивать общечеловеческие ценности, проводить миролюбивую политику, ну и, если хотите, импонирует способность России при необходимости защищать слабого", - добавил глава СВР.
По его мнению, эти люди хорошо понимают, "где черное, а где белое, где добро, где зло".
"И они хотят быть на стороне добра и справедливости, как на стороне добра и справедливости были и участники легендарной "Кембриджской пятерки", - сказал Нарышкин.
В то же время, по его словам, есть и фактор денег: "Ну, и материальный фактор подчас тоже существует".