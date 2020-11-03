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Нарышкин рассказал, какую информацию добывает разведка
Нарышкин рассказал, какую информацию добывает разведка
Государство ставит перед разведкой задачу добыть критически важную информацию до того, как она появилась на каких-либо носителях, рассказал директор Службы... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:45
2020-11-03T15:10
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
сергей нарышкин
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Государство ставит перед разведкой задачу добыть критически важную информацию до того, как она появилась на каких-либо носителях, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Руководство государства заинтересовано в получении информации, которая еще не перенесена на электронные или бумажные носители и находится в замыслах, в головах, в мыслях. Вот такую информацию и должна добывать и поставлять руководству страны разведывательная служба", - сказал он, отвечая на вопрос, не отпадёт ли потребность в разведслужбе при огромном количестве информации, которую можно найти в открытых источниках.Глава СВР подчеркнул, что профессия разведчика, как и профессия журналиста, не исчезнет ещё в течение многих десятилетий.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, безопасность

Нарышкин рассказал, какую информацию добывает разведка

12:45 03.11.2020 (обновлено: 15:10 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Государство ставит перед разведкой задачу добыть критически важную информацию до того, как она появилась на каких-либо носителях, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Руководство государства заинтересовано в получении информации, которая еще не перенесена на электронные или бумажные носители и находится в замыслах, в головах, в мыслях. Вот такую информацию и должна добывать и поставлять руководству страны разведывательная служба", - сказал он, отвечая на вопрос, не отпадёт ли потребность в разведслужбе при огромном количестве информации, которую можно найти в открытых источниках.
Глава СВР подчеркнул, что профессия разведчика, как и профессия журналиста, не исчезнет ещё в течение многих десятилетий.
Читайте полный текст интервью >>>
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий КиселевСергей НарышкинБезопасность
 
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