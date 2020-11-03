https://ria.ru/20201103/razvedka-1582811926.html

Нарышкин рассказал, какую информацию добывает разведка

Нарышкин рассказал, какую информацию добывает разведка

Государство ставит перед разведкой задачу добыть критически важную информацию до того, как она появилась на каких-либо носителях, рассказал директор Службы... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:45

2020-11-03T12:45

2020-11-03T15:10

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий киселев

сергей нарышкин

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Государство ставит перед разведкой задачу добыть критически важную информацию до того, как она появилась на каких-либо носителях, рассказал директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву."Руководство государства заинтересовано в получении информации, которая еще не перенесена на электронные или бумажные носители и находится в замыслах, в головах, в мыслях. Вот такую информацию и должна добывать и поставлять руководству страны разведывательная служба", - сказал он, отвечая на вопрос, не отпадёт ли потребность в разведслужбе при огромном количестве информации, которую можно найти в открытых источниках.Глава СВР подчеркнул, что профессия разведчика, как и профессия журналиста, не исчезнет ещё в течение многих десятилетий.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201103/svr-1582802952.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, безопасность