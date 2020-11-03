https://ria.ru/20201103/razvedka-1582801413.html

Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире

Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире

Школа российской разведки – одна из ведущих в мире, как и школа русского балета, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:04

2020-11-03T12:04

2020-11-03T15:11

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582773655_0:0:3148:1771_1400x0_80_0_0_8d93a41760ede487b957c5c6ddf25c91.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Школа российской разведки – одна из ведущих в мире, как и школа русского балета, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, любая разведывательная служба строится на традициях, на опыте предыдущих поколений, на отработанных технологиях разведывательной деятельности."Наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Это, знаете, как школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно", - добавил Нарышкин.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201026/penitsillin-1581566625.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нарышкин: на смену западноцентричному миропорядку приходит многополярность "То нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность" - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. 2020-11-03T12:04 true PT2M32S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность