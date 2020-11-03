https://ria.ru/20201103/razvedka-1582801413.html
Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире
Нарышкин назвал школу российской разведки одной из лучших в мире
Школа российской разведки – одна из ведущих в мире, как и школа русского балета, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:04
2020-11-03T12:04
2020-11-03T15:11
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Школа российской разведки – одна из ведущих в мире, как и школа русского балета, считает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.По словам Нарышкина, любая разведывательная служба строится на традициях, на опыте предыдущих поколений, на отработанных технологиях разведывательной деятельности."Наша разведывательная школа является одной из ведущих в мире. Это, знаете, как школа русского балета или школа советских и российских математиков, математической науки. Это объективно", - добавил Нарышкин.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20201026/penitsillin-1581566625.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Нарышкин: на смену западноцентричному миропорядку приходит многополярность
"То нынешний ход развития международной ситуации, международной обстановки подтверждает правильность выводов о том, что западноцентричный миропорядок разрушается и на смену приходит многополярность" - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
2020-11-03T12:04
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, безопасность