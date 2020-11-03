https://ria.ru/20201103/razvedchik-1582815249.html

Глава СВР ответил на вопрос о "разведчике номер один"

Глава СВР ответил на вопрос о "разведчике номер один"

Более сотни человек, работавших в отечественной внешней разведке, можно назвать выдающимися специалистами, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:00

2020-11-03T13:00

2020-11-03T13:09

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий киселев

сергей нарышкин

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Более сотни человек, работавших в отечественной внешней разведке, можно назвать выдающимися специалистами, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.На вопрос, есть ли среди них "Разведчик номер 1", глава СВР ответил, что в разведке не бывает шаблонов, а каждая операция уникальна, поэтому определить "самого-самого" невозможно.Кроме того, по словам Нарышкина, результат каждой разведывательной операции — это не достижение одного человека, даже играющего "первую скрипку", но всегда результат коллективной работы.

https://ria.ru/20201103/razvedka-1582811926.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин