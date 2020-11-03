https://ria.ru/20201103/ravvin-1582819379.html

Раввин рассказал о несовершенстве религиозной политики в ЕС

Раввин рассказал о несовершенстве религиозной политики в ЕС

Австрия принимала меры по противостоянию экстремизму, но они не помогли предотвратить атаку в Вене, что говорит о несовершенстве религиозной политики в Европе в РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:09

2020-11-03T13:09

2020-11-03T13:09

религия и мировоззрение

пинхас гольдшмидт

себастьян курц

европа

австрия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153042/52/1530425295_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_426deb19a18fb090ab67e11d39b19695.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Австрия принимала меры по противостоянию экстремизму, но они не помогли предотвратить атаку в Вене, что говорит о несовершенстве религиозной политики в Европе в целом, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*)."Мы потрясены вчерашними событиями в Вене. Эти нападения – это атака на всех европейцев, их ценности и образ жизни. Европу не в первый раз захлестывает волна террора, которая уносит жизни невинных людей, и сегодня руководство всех европейских стран должно аккумулировать свои силы, чтобы не только дать жесткий отпор проявлениям экстремизма, но и бороться с его причинами везде – на улицах, в молельных домах и в социальных сетях", - сказал раввин Гольдшмидт.При этом Австрия, как подчеркнул он, предприняла меры по противостоянию экстремизму, приняв законы, запрещающие иностранное финансирование религиозных организаций и обязывающие вести проповеди на немецком языке. Однако жестокие нападения в Вене, по его словам, организованные прикрывающимися именем ислама людьми, "указали на недостаточность этих мер"."Вся религиозная политика Европы, несовершенство которой продемонстрировала нам серия последних атак, должна иметь большие прозрачность и контроль и быть направлена на безопасность и устранение благоприятной среды для развития экстремизма как в интернете, так и за его пределами", - отметил раввин."Религиозные лидеры, обученные и сертифицированные в Европе, должны быть преданны действующим на континенте законам и транслировать их, как и истинные ценности религии, в свои общины, чтобы предотвратить проявления религиозного экстремизма. <...> Мы призываем все политические силы и религиозные организации Европы к борьбе за мир и безопасность на континенте, чтобы никакая мнимая идеология больше не могла стать оправданием для циничных убийств", - добавил Гольдшмидт.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20201103/doych-1582787544.html

европа

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пинхас гольдшмидт, себастьян курц, европа, австрия, вена, в мире