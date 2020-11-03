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Германия приступает к окончательному решению "расового вопроса"
Германия приступает к окончательному решению "расового вопроса"
Немцы тоже решили поправить свою Конституцию: в правительстве Германии пришли к выводу, что нужно вычеркнуть из Основного закона одно слово, заменив его другим. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:00
2020-11-03T08:00
бундестаг германии
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Немцы тоже решили поправить свою Конституцию: в правительстве Германии пришли к выводу, что нужно вычеркнуть из Основного закона одно слово, заменив его другим. Каким именно, еще не придумали, но это и неважно. Главное — убрать нехорошее слово.Как заявила министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт, в правительстве Германии все едины во мнении, что разных человеческих рас не существует. Поэтому сам термин "раса" исключат и будет найдена новая формулировка для защиты от расизма — ведь Основной закон должен защищать от расизма без упоминания расы.Понятие расы появилось в Конституции в 1949 году, поскольку ее составители преследовали цель четко дистанцироваться от расовой идеологии нацистов, отметила Ламбрехт. Однако с современной точки зрения использование этого термина может привести к недопониманию и потому справедливо подвергается критике:"Основной закон гласит, что никто не может подвергаться дискриминации по признаку расы. &lt;...&gt; Однако везде, где говорят о разных расах, особенно популярны предрассудки и расистская агитация".Да, это очередная вершина политкорректности — убрать из Конституции слово, которое не нравится. Надо отметить, что правительству и парламенту (а он будет голосовать за изменения) не стоит останавливаться на одной лишь "расе". Ведь в статье третьей Основного закона ФРГ говорится о том, что "никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических взглядов". Тут все немодно, особенно этот выдуманный термин "пол" — ведь все знают, что никаких двух "полов" нет, есть множество гендеров.Раса пала жертвой углубления борьбы с расизмом — то есть расизм давно заклеймили, но теперь руки дошли уже и до рас как таковых. С теорией расового превосходства разобрались в 1945-м — хотя только в Германии. Ведь Нюрнбергские законы 1935 года были не первыми и не последними законами о расовой сегрегации на Западе, расизм возник не в фашистской Германии и не с ней закончился, да и вообще присущ не только европейцам и не только белым. Ну, хорошо — запретили расизм и евгенику (точнее, ее просто переименовали), но сами расы-то чем провинились? Антропологию и генетику теперь тоже объявят несуществующими?Немецкие министры, конечно, не первые люди на земле, додумавшиеся до ликвидации рас. Этим уже давно занимаются многие передовые западные ученые, которые утверждают, что нет никаких рас, ненаучное понятие эти ваши европеоиды, негроиды и монглоиды. Ну и что, что масса различий — все это не принципиально. Вы что, расисты, что ли, чтобы ими интересоваться? Это вы все врете, что просто изучаете расы, что не ставите одну над другой, не приравниваете негров к обезьянам и не оправдываете геноцид. На самом деле вы разжигаете ненависть и тайно поклоняетесь нацистам-фашистам.Предложение убрать "расу" из Конституции появилось в Германии еще летом — и тогда его поддержал один из двух чернокожих депутатов бундестага, уроженец Сенегала Карамба Диаби. Он отметил, что за последние два года обстановка радикально изменилась и многие не могут себе представить, насколько важным будет это решение для пострадавших от расизма. Тогда же Диаби предложил заменить понятие расы словосочетанием "этническая принадлежность" — хотя совершенно непонятно, что это даст.Разве что подчеркнет уровень помешательства части современного западного общества: рас у них нет, а этнос (народ) есть. Но если нет разницы между расами, то уж у народов-то откуда ей взяться? У вас голландцы с немцами называют себя разными народами, хотя этнически практически одинаковы, а вы китайцев с итальянцами хотите объединить. Китайцы, кстати, категорически против окончательного решения расового вопроса. Но, с другой стороны, это же западные игрушки, пускай играются, гробят свою науку, упрощают путь к триумфу для бывших монголоидов.Ну и конечно, отказ от "расы" очень символичен с точки зрения борьбы за светлое будущее единого человечества, в котором не будет ни белых, ни черных, ни желтых. Готовиться к плавильному котлу нужно заранее, чтобы лишить народы возможности цепляться за устаревшие понятия. Христианство не имеет особого значения для Германии, говорили немцам, да и вообще ислам — это тоже часть немецкой культуры. Вы не немцы и не греки, вы европейцы — говорят евроинтеграторы. А на следующем этапе нужно будет говорить о чем? Да, правильно: нет ни расы, ни пола, ничего нет. Кроме потребителей.Кстати, полностью название должности Кристины Ламбрехт звучит как "министр юстиции и защиты прав потребителей". Стоило бы добавить — "будущих потребителей". Или даже — "потребителей будущего", думающих, что в их силах отменить реальность и уничтожить прошлое.Впрочем, перспективы окончательного решения "вопроса с расами" в Германии кажутся очень туманными. Даже в таком продвинутом в межрасовом смысле обществе, как американское, весь эксперимент с отрицанием реальности заканчивается на наших глазах острым приступом "борьбы с расизмом". И дай бог, чтобы он закончился без большого пролития крови тех же немцев — ведь именно потомки переселенцев из Германии составляют в США самую большую часть белого населения. Или не белого?
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/frg-rasa-1582575042.html
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Петр Акопов
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Петр Акопов
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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бундестаг германии, германия, авторы, мнение - авторы, в мире

Германия приступает к окончательному решению "расового вопроса"

08:00 03.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Петр Акопов
Петр Акопов
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Немцы тоже решили поправить свою Конституцию: в правительстве Германии пришли к выводу, что нужно вычеркнуть из Основного закона одно слово, заменив его другим. Каким именно, еще не придумали, но это и неважно. Главное — убрать нехорошее слово.
Как заявила министр юстиции ФРГ Кристина Ламбрехт, в правительстве Германии все едины во мнении, что разных человеческих рас не существует. Поэтому сам термин "раса" исключат и будет найдена новая формулировка для защиты от расизма — ведь Основной закон должен защищать от расизма без упоминания расы.
Понятие расы появилось в Конституции в 1949 году, поскольку ее составители преследовали цель четко дистанцироваться от расовой идеологии нацистов, отметила Ламбрехт. Однако с современной точки зрения использование этого термина может привести к недопониманию и потому справедливо подвергается критике:
"Основной закон гласит, что никто не может подвергаться дискриминации по признаку расы. <...> Однако везде, где говорят о разных расах, особенно популярны предрассудки и расистская агитация".
Да, это очередная вершина политкорректности — убрать из Конституции слово, которое не нравится. Надо отметить, что правительству и парламенту (а он будет голосовать за изменения) не стоит останавливаться на одной лишь "расе". Ведь в статье третьей Основного закона ФРГ говорится о том, что "никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение по признакам пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных или политических взглядов". Тут все немодно, особенно этот выдуманный термин "пол" — ведь все знают, что никаких двух "полов" нет, есть множество гендеров.
Здание Ведомства федерального канцлера Германии на берегу реки Шпрее в Берлине - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 22:19
Вне закона. В ФРГ предложили вычеркнуть понятие "раса" из конституции
Раса пала жертвой углубления борьбы с расизмом — то есть расизм давно заклеймили, но теперь руки дошли уже и до рас как таковых. С теорией расового превосходства разобрались в 1945-м — хотя только в Германии. Ведь Нюрнбергские законы 1935 года были не первыми и не последними законами о расовой сегрегации на Западе, расизм возник не в фашистской Германии и не с ней закончился, да и вообще присущ не только европейцам и не только белым. Ну, хорошо — запретили расизм и евгенику (точнее, ее просто переименовали), но сами расы-то чем провинились? Антропологию и генетику теперь тоже объявят несуществующими?
Немецкие министры, конечно, не первые люди на земле, додумавшиеся до ликвидации рас. Этим уже давно занимаются многие передовые западные ученые, которые утверждают, что нет никаких рас, ненаучное понятие эти ваши европеоиды, негроиды и монглоиды. Ну и что, что масса различий — все это не принципиально. Вы что, расисты, что ли, чтобы ими интересоваться? Это вы все врете, что просто изучаете расы, что не ставите одну над другой, не приравниваете негров к обезьянам и не оправдываете геноцид. На самом деле вы разжигаете ненависть и тайно поклоняетесь нацистам-фашистам.
Предложение убрать "расу" из Конституции появилось в Германии еще летом — и тогда его поддержал один из двух чернокожих депутатов бундестага, уроженец Сенегала Карамба Диаби. Он отметил, что за последние два года обстановка радикально изменилась и многие не могут себе представить, насколько важным будет это решение для пострадавших от расизма. Тогда же Диаби предложил заменить понятие расы словосочетанием "этническая принадлежность" — хотя совершенно непонятно, что это даст.
Разве что подчеркнет уровень помешательства части современного западного общества: рас у них нет, а этнос (народ) есть. Но если нет разницы между расами, то уж у народов-то откуда ей взяться? У вас голландцы с немцами называют себя разными народами, хотя этнически практически одинаковы, а вы китайцев с итальянцами хотите объединить. Китайцы, кстати, категорически против окончательного решения расового вопроса. Но, с другой стороны, это же западные игрушки, пускай играются, гробят свою науку, упрощают путь к триумфу для бывших монголоидов.
Ну и конечно, отказ от "расы" очень символичен с точки зрения борьбы за светлое будущее единого человечества, в котором не будет ни белых, ни черных, ни желтых. Готовиться к плавильному котлу нужно заранее, чтобы лишить народы возможности цепляться за устаревшие понятия. Христианство не имеет особого значения для Германии, говорили немцам, да и вообще ислам — это тоже часть немецкой культуры. Вы не немцы и не греки, вы европейцы — говорят евроинтеграторы. А на следующем этапе нужно будет говорить о чем? Да, правильно: нет ни расы, ни пола, ничего нет. Кроме потребителей.
© REUTERS / Markus SchreiberМинистр юстиции Германии Кристина Ламбрехт
Министр юстиции Германии Кристины Ламбрекен - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Markus Schreiber
Министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт
Кстати, полностью название должности Кристины Ламбрехт звучит как "министр юстиции и защиты прав потребителей". Стоило бы добавить — "будущих потребителей". Или даже — "потребителей будущего", думающих, что в их силах отменить реальность и уничтожить прошлое.
Впрочем, перспективы окончательного решения "вопроса с расами" в Германии кажутся очень туманными. Даже в таком продвинутом в межрасовом смысле обществе, как американское, весь эксперимент с отрицанием реальности заканчивается на наших глазах острым приступом "борьбы с расизмом". И дай бог, чтобы он закончился без большого пролития крови тех же немцев — ведь именно потомки переселенцев из Германии составляют в США самую большую часть белого населения. Или не белого?
 
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