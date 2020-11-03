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Путин заявил о превосходстве ледового флота России
Путин заявил о превосходстве ледового флота России
Россия обладает уникальным ледовым флотом, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:09
2020-11-03T19:29
безопасность
россия
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Россия обладает уникальным ледовым флотом, заявил президент Владимир Путин."Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день. Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса", — сказал он на церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".Церемония состоялась во вторник в пассажирском порту "Морской фасад" в Санкт-Петербурге."Виктор Черномырдин" — один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж — 38 человек. Автономность — 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Может перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, выполнять функции пожарного судна.Судно построено на Балтийском заводе (входит в структуру Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) по заказу "Росморпорта". Акт приема-передачи ледокола был подписан в конце сентября. Ледовые испытания проведут уже после сдачи судна, поскольку для этого нужен лед с определенными характеристиками, которые бывают в апреле-мае, сообщала ОСК.
https://ria.ru/20201103/chernomyrdin-1582889257.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201027/ledokol-1581821652.html
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безопасность, россия, владимир путин, общество

Путин заявил о превосходстве ледового флота России

18:09 03.11.2020 (обновлено: 19:29 03.11.2020)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения нового ледокола "Виктор Черномырдин" на территории пассажирского порта "Морской фасад" в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового ледокола Виктор Черномырдин на территории пассажирского порта Морской фасад в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Россия обладает уникальным ледовым флотом, заявил президент Владимир Путин.
"Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день. Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса", — сказал он на церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
18:39
Путин заявил, что многому научился у Черномырдина
Церемония состоялась во вторник в пассажирском порту "Морской фасад" в Санкт-Петербурге.
"Виктор Черномырдин" — один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж — 38 человек. Автономность — 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Может перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, выполнять функции пожарного судна.
Судно построено на Балтийском заводе (входит в структуру Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) по заказу "Росморпорта". Акт приема-передачи ледокола был подписан в конце сентября. Ледовые испытания проведут уже после сдачи судна, поскольку для этого нужен лед с определенными характеристиками, которые бывают в апреле-мае, сообщала ОСК.
Прибытие атомного ледокола Арктика в порт Мурманска - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 19:05Акценты
У кого ледоколы, тот в Арктике и хозяинКакие планы, такие и ледоколы. Присутствие России в Арктике будут обеспечивать самые мощные в мире атомоходы. На днях спустили на воду ледокол "Арктика" и уже строят самый мощный в мире корабль проекта "Лидер". Рассказываем, чем он уникален.
 
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