https://ria.ru/20201103/putin-1582882230.html

Путин заявил о превосходстве ледового флота России

Путин заявил о превосходстве ледового флота России

Россия обладает уникальным ледовым флотом, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:09

2020-11-03T18:09

2020-11-03T19:29

безопасность

россия

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя — РИА Новости. Россия обладает уникальным ледовым флотом, заявил президент Владимир Путин."Хорошо известно, что мы обладаем уникальным ледовым флотом, занимаем лидирующие позиции в освоении и изучении арктических территорий, и это первенство необходимо постоянно подтверждать, каждый день. Наращивать наши позиции, укреплять и обновлять флот, внедрять новые передовые технологии строительства ледоколов и других судов ледового класса", — сказал он на церемонии поднятия флага на новом ледоколе "Виктор Черномырдин".Церемония состоялась во вторник в пассажирском порту "Морской фасад" в Санкт-Петербурге."Виктор Черномырдин" — один из самых мощных дизель-электрических ледоколов в мире. Судно водоизмещением 22,3 тысячи тонн способно развивать скорость около 17 узлов на чистой воде и проходить льды толщиной до трех метров в сплошном поле со снежным покровом 20 сантиметров со скоростью два узла на переднем и заднем ходу. Экипаж — 38 человек. Автономность — 61 сутки. Ледокол предназначен для ледокольной проводки и буксировки судов. Может перевозить и снабжать научные экспедиции в Арктике и Антарктике, выполнять функции пожарного судна.Судно построено на Балтийском заводе (входит в структуру Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) по заказу "Росморпорта". Акт приема-передачи ледокола был подписан в конце сентября. Ледовые испытания проведут уже после сдачи судна, поскольку для этого нужен лед с определенными характеристиками, которые бывают в апреле-мае, сообщала ОСК.

https://ria.ru/20201103/chernomyrdin-1582889257.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/ledokol-1581821652.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, россия, владимир путин, общество