https://ria.ru/20201103/putin-1582783657.html

Путин: Россия готова взаимодействовать с Австрией в борьбе с терроризмом

Путин: Россия готова взаимодействовать с Австрией в борьбе с терроризмом

Президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом, сообщает... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:53

2020-11-03T10:53

2020-11-03T10:53

теракт в вене

александр ван дер беллен

себастьян курц

исламское государство

владимир путин

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими странами в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер направил телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу с соболезнованиями после теракта в Вене."Путин подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма", - говорится в сообщении.Отмечается, что Путин также передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем раненым.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. Нападавший был убит. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20201103/putin-1582779811.html

австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, александр ван дер беллен, себастьян курц, исламское государство, владимир путин, австрия, вена, в мире