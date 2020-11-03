https://ria.ru/20201103/putin-1582779811.html

Путин назвал теракт в Вене жестоким и циничным преступлением

Путин назвал теракт в Вене жестоким и циничным преступлением

Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями после стрельбы... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:36

2020-11-03T10:36

2020-11-03T10:44

александр ван дер беллен

себастьян курц

исламское государство

теракт в вене

владимир путин

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил президенту Австрии Александру Ван дер Беллену и канцлеру Себастьяну Курцу телеграмму с соболезнованиями после стрельбы в Вене, назвав произошедшее жестоким и циничным преступлением, сообщает пресс-служба Кремля."Глава российского государства решительно осудил это жестокое и циничное преступление, в очередной раз подтвердившее бесчеловечную сущность терроризма, и выразил уверенность в том, что силам террора не удастся никого запугать, посеять рознь и вражду между людьми разных вероисповеданий", - говорится в телеграмме.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. Нападавший был убит. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20201103/terakt-1582778565.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр ван дер беллен, себастьян курц, исламское государство, теракт в вене, владимир путин, австрия, вена, в мире