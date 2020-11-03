Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/prokuratura-1582927003.html
В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
Генпрокуратура штата Нью-Йорк расследует сообщения о том, что жители получают звонки с призывом оставаться дома в день выборов президента США, говорится в... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:59
2020-11-04T00:00
фбр
нью-йорк (штат)
технологии
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582870152_0:368:2988:2048_1400x0_80_0_0_d195f83adc8ec10f7db18430183a4ae2.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура штата Нью-Йорк расследует сообщения о том, что жители получают звонки с призывом оставаться дома в день выборов президента США, говорится в сообщении на сайте генпрокурора штата Летиции Джеймс.Ранее агентство Рейтер сообщило, что ФБР расследует сообщения о звонках, поступающих избирателям в ряде штатов и призывающих их отказаться от участия в голосовании."Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила сегодня, что ее офис активно расследует заявления о том, что избиратели получают автоматизированные звонки, распространяющие дезинформацию и призывающие людей оставаться дома в день выборов", - говорится в сообщении.Как сообщил в своем Twitter-аккаунте секретарь штата Небраска Роберт Эвнен, от жителей штата поступают сообщения о получении звонков, предупреждающих "оставаться дома и соблюдать безопасность". Телеканал CNN также сообщил о подобном звонке в штате Джорджия.В США во вторник проходят всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/nyu-york-1582919960.html
https://ria.ru/20201103/politsiya-1582925120.html
нью-йорк (штат)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582870152_994:1001:2390:2048_1400x0_80_0_0_fd23a347e36600f8d8e52b0efadc8ed5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, нью-йорк (штат), технологии, сша, в мире

В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома

23:59 03.11.2020 (обновлено: 00:00 04.11.2020)
 
© REUTERS / Andrew KellyОчередь возле избирательного участка во время президентских выборов в Нью-Йорке, США
Очередь возле избирательного участка во время президентских выборов в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Andrew Kelly
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура штата Нью-Йорк расследует сообщения о том, что жители получают звонки с призывом оставаться дома в день выборов президента США, говорится в сообщении на сайте генпрокурора штата Летиции Джеймс.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что ФБР расследует сообщения о звонках, поступающих избирателям в ряде штатов и призывающих их отказаться от участия в голосовании.
Очередь возле избирательного участка во время президентских выборов в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 22:43Выборы президента США — 2020
СМИ сообщили о голосовании "мертвых душ" в Нью-Йорке
"Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила сегодня, что ее офис активно расследует заявления о том, что избиратели получают автоматизированные звонки, распространяющие дезинформацию и призывающие людей оставаться дома в день выборов", - говорится в сообщении.
Как сообщил в своем Twitter-аккаунте секретарь штата Небраска Роберт Эвнен, от жителей штата поступают сообщения о получении звонков, предупреждающих "оставаться дома и соблюдать безопасность". Телеканал CNN также сообщил о подобном звонке в штате Джорджия.
В США во вторник проходят всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Усиленные наряды полиции стягиваются к Белому дому - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 23:38Выборы президента США — 2020
К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
 
Выборы президента США — 2020ФБРНью-Йорк (штат)ТехнологииСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
Лента новостейМолния