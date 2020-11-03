https://ria.ru/20201103/prokuratura-1582927003.html

В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома

В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома

Генпрокуратура штата Нью-Йорк расследует сообщения о том, что жители получают звонки с призывом оставаться дома в день выборов президента США, говорится в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T23:59

2020-11-03T23:59

2020-11-04T00:00

фбр

нью-йорк (штат)

технологии

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 3 ноя – РИА Новости. Генпрокуратура штата Нью-Йорк расследует сообщения о том, что жители получают звонки с призывом оставаться дома в день выборов президента США, говорится в сообщении на сайте генпрокурора штата Летиции Джеймс.Ранее агентство Рейтер сообщило, что ФБР расследует сообщения о звонках, поступающих избирателям в ряде штатов и призывающих их отказаться от участия в голосовании."Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила сегодня, что ее офис активно расследует заявления о том, что избиратели получают автоматизированные звонки, распространяющие дезинформацию и призывающие людей оставаться дома в день выборов", - говорится в сообщении.Как сообщил в своем Twitter-аккаунте секретарь штата Небраска Роберт Эвнен, от жителей штата поступают сообщения о получении звонков, предупреждающих "оставаться дома и соблюдать безопасность". Телеканал CNN также сообщил о подобном звонке в штате Джорджия.В США во вторник проходят всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/nyu-york-1582919960.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, нью-йорк (штат), технологии, сша, в мире