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Тюменская область
https://ria.ru/20201103/prizery-1582818445.html
Тюменцы заняли первое место на онлайн-хакатоне "Уральский IT-хаб"
Тюменцы заняли первое место на онлайн-хакатоне "Уральский IT-хаб"
Тюменская команда "Ingins software" стала призером онлайн-хакатона "Уральский IT-хаб", который проходил с 30 октября по 1 ноября в рамках конкурса "Цифровой... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:08
2020-11-03T13:08
тюменская область
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 3 ноя — РИА Новости. Тюменская команда "Ingins software" стала призером онлайн-хакатона "Уральский IT-хаб", который проходил с 30 октября по 1 ноября в рамках конкурса "Цифровой прорыв", сообщает департамент информатизации Тюменской области.Первое место команде присуждено за решение представленного на конкурс департаментом информатизации кейса "Разработка программного обеспечения, позволяющего анализировать исходное размещение пешеходных переходов, велосипедных дорожек и фактическое пешеходное и велосипедное передвижения жителей города". "Ребята придумали систему, с помощью которой можно анализировать поток как пешеходов, так и велосипедистов. С помощью данных с трекеров активного населения система может определять востребованные маршруты. Также система позволяет прогнозировать трафик на определенных участках дороги, что позволит принимать решения для строительства новых вело-дорожек, пешеходных тротуаров и переходов", — говорится в сообщении.Кроме того, в кейсе компании "Росатом" по разработке интеллектуального сервиса на платформе 1С третье место завоевала команда "105", в состав которой вошли двое тюменцев. Еще один представитель региона в составе команды AI_CENTR занял третье место за решение кейса Почты России.Всего победителями и призерами онлайн-хакатонов конкурса "Цифровой прорыв" в Уральском, Сибирском и Южном федеральных округах стали 16 тюменцев.В регионе работа по формированию ИТ- кадров ведется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", отметили в департаменте информатизации.
https://ria.ru/20201102/konkurs-1582708508.html
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тюменская область

Тюменцы заняли первое место на онлайн-хакатоне "Уральский IT-хаб"

13:08 03.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира
Глобальная атака вируса-вымогателя поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ТЮМЕНЬ, 3 ноя — РИА Новости. Тюменская команда "Ingins software" стала призером онлайн-хакатона "Уральский IT-хаб", который проходил с 30 октября по 1 ноября в рамках конкурса "Цифровой прорыв", сообщает департамент информатизации Тюменской области.
Первое место команде присуждено за решение представленного на конкурс департаментом информатизации кейса "Разработка программного обеспечения, позволяющего анализировать исходное размещение пешеходных переходов, велосипедных дорожек и фактическое пешеходное и велосипедное передвижения жителей города".
"Ребята придумали систему, с помощью которой можно анализировать поток как пешеходов, так и велосипедистов. С помощью данных с трекеров активного населения система может определять востребованные маршруты. Также система позволяет прогнозировать трафик на определенных участках дороги, что позволит принимать решения для строительства новых вело-дорожек, пешеходных тротуаров и переходов", — говорится в сообщении.
Кроме того, в кейсе компании "Росатом" по разработке интеллектуального сервиса на платформе третье место завоевала команда "105", в состав которой вошли двое тюменцев. Еще один представитель региона в составе команды AI_CENTR занял третье место за решение кейса Почты России.
Тюменский областной конкурс видеороликов Мы - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 19:04Тюменская область
Тюменский проект стал призером конкурса в сфере межнациональных отношений
Всего победителями и призерами онлайн-хакатонов конкурса "Цифровой прорыв" в Уральском, Сибирском и Южном федеральных округах стали 16 тюменцев.
В регионе работа по формированию ИТ- кадров ведется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", отметили в департаменте информатизации.
 
Тюменская областьГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Тюменская область
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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