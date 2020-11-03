https://ria.ru/20201103/prizery-1582818445.html

Тюменцы заняли первое место на онлайн-хакатоне "Уральский IT-хаб"

Тюменцы заняли первое место на онлайн-хакатоне "Уральский IT-хаб"

Тюменская команда "Ingins software" стала призером онлайн-хакатона "Уральский IT-хаб", который проходил с 30 октября по 1 ноября в рамках конкурса "Цифровой... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:08

2020-11-03T13:08

2020-11-03T13:08

тюменская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 3 ноя — РИА Новости. Тюменская команда "Ingins software" стала призером онлайн-хакатона "Уральский IT-хаб", который проходил с 30 октября по 1 ноября в рамках конкурса "Цифровой прорыв", сообщает департамент информатизации Тюменской области.Первое место команде присуждено за решение представленного на конкурс департаментом информатизации кейса "Разработка программного обеспечения, позволяющего анализировать исходное размещение пешеходных переходов, велосипедных дорожек и фактическое пешеходное и велосипедное передвижения жителей города". "Ребята придумали систему, с помощью которой можно анализировать поток как пешеходов, так и велосипедистов. С помощью данных с трекеров активного населения система может определять востребованные маршруты. Также система позволяет прогнозировать трафик на определенных участках дороги, что позволит принимать решения для строительства новых вело-дорожек, пешеходных тротуаров и переходов", — говорится в сообщении.Кроме того, в кейсе компании "Росатом" по разработке интеллектуального сервиса на платформе 1С третье место завоевала команда "105", в состав которой вошли двое тюменцев. Еще один представитель региона в составе команды AI_CENTR занял третье место за решение кейса Почты России.Всего победителями и призерами онлайн-хакатонов конкурса "Цифровой прорыв" в Уральском, Сибирском и Южном федеральных округах стали 16 тюменцев.В регионе работа по формированию ИТ- кадров ведется в рамках регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", отметили в департаменте информатизации.

https://ria.ru/20201102/konkurs-1582708508.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тюменская область