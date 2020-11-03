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Альфа-Банк обновил мобильное приложение
Альфа-Банк обновил мобильное приложение
Альфа-Банк впервые за 4 года обновил дизайн, интерфейс и функциональность своего мобильного приложения на основе результатов исследования пользовательских... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:06
2020-11-03T17:06
альфа-банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Альфа-Банк впервые за 4 года обновил дизайн, интерфейс и функциональность своего мобильного приложения на основе результатов исследования пользовательских предпочтений и опросов клиентов, сообщает банк.Новая версия приложения во вторник появилась у первых 100 тысяч клиентов Альфа-Банка, к 16 ноября новую версию получат все клиенты."Более 80% наших клиентов получают все наши услуги через смартфон, для них мобильное приложение — это и есть банк. Оно должно быть надежным, удобным и полезным. В этом году мы полноценно включили клиентов в процесс разработки обновления и нам удалось реализовать все, о чем они просили, сделать приложение проще и функциональнее", — привели в банке комментарий директора по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Ивана Пяткова.Как отметили в банке, приложение подстраивается под пользователя: главный экран превратился в конструктор из блоков-виджетов: их можно добавлять, убирать и менять местами. В разделе "Мои продукты" собраны не только счета и карты, но и кредиты, ипотека и инвестиции. Переводы теперь объединены по типам: по номеру телефона, между счетами, с карты на карту и по реквизитам. История покупок стала видна на экране карты, к ней можно применить фильтры по периоду и типу операций. Еще одна удобная функция раздела — клиент может проверить общий баланс на всех счетах в рублях и валюте.
https://ria.ru/20200930/scheta-1578010840.html
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Новости
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альфа-банк, новости компаний - экономика

Альфа-Банк обновил мобильное приложение

17:06 03.11.2020
 
© Фото : пресс-служба Альфа-БанкаАльфа-Банк
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : пресс-служба Альфа-Банка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Альфа-Банк впервые за 4 года обновил дизайн, интерфейс и функциональность своего мобильного приложения на основе результатов исследования пользовательских предпочтений и опросов клиентов, сообщает банк.
Новая версия приложения во вторник появилась у первых 100 тысяч клиентов Альфа-Банка, к 16 ноября новую версию получат все клиенты.
"Более 80% наших клиентов получают все наши услуги через смартфон, для них мобильное приложение — это и есть банк. Оно должно быть надежным, удобным и полезным. В этом году мы полноценно включили клиентов в процесс разработки обновления и нам удалось реализовать все, о чем они просили, сделать приложение проще и функциональнее", — привели в банке комментарий директора по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Ивана Пяткова.
Как отметили в банке, приложение подстраивается под пользователя: главный экран превратился в конструктор из блоков-виджетов: их можно добавлять, убирать и менять местами. В разделе "Мои продукты" собраны не только счета и карты, но и кредиты, ипотека и инвестиции. Переводы теперь объединены по типам: по номеру телефона, между счетами, с карты на карту и по реквизитам. История покупок стала видна на экране карты, к ней можно применить фильтры по периоду и типу операций. Еще одна удобная функция раздела — клиент может проверить общий баланс на всех счетах в рублях и валюте.
Вывеска Альфа-банка - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
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Альфа-банкНовости компаний - Экономика
 
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