https://ria.ru/20201103/prilozhenie-1582869465.html

Альфа-Банк обновил мобильное приложение

Альфа-Банк обновил мобильное приложение

Альфа-Банк впервые за 4 года обновил дизайн, интерфейс и функциональность своего мобильного приложения на основе результатов исследования пользовательских... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:06

2020-11-03T17:06

2020-11-03T17:06

альфа-банк

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Альфа-Банк впервые за 4 года обновил дизайн, интерфейс и функциональность своего мобильного приложения на основе результатов исследования пользовательских предпочтений и опросов клиентов, сообщает банк.Новая версия приложения во вторник появилась у первых 100 тысяч клиентов Альфа-Банка, к 16 ноября новую версию получат все клиенты."Более 80% наших клиентов получают все наши услуги через смартфон, для них мобильное приложение — это и есть банк. Оно должно быть надежным, удобным и полезным. В этом году мы полноценно включили клиентов в процесс разработки обновления и нам удалось реализовать все, о чем они просили, сделать приложение проще и функциональнее", — привели в банке комментарий директора по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Ивана Пяткова.Как отметили в банке, приложение подстраивается под пользователя: главный экран превратился в конструктор из блоков-виджетов: их можно добавлять, убирать и менять местами. В разделе "Мои продукты" собраны не только счета и карты, но и кредиты, ипотека и инвестиции. Переводы теперь объединены по типам: по номеру телефона, между счетами, с карты на карту и по реквизитам. История покупок стала видна на экране карты, к ней можно применить фильтры по периоду и типу операций. Еще одна удобная функция раздела — клиент может проверить общий баланс на всех счетах в рублях и валюте.

https://ria.ru/20200930/scheta-1578010840.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-банк, новости компаний - экономика