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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/priem-1582907979.html
CNN: число приглашенных на прием в Белом доме после выборов сократили
CNN: число приглашенных на прием в Белом доме после выборов сократили
2020-11-03T20:48
2020-11-03T22:39
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
администрация президента сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Двести пятьдесят гостей ожидаются в Белом доме вечером в день голосования на президентских выборах, сообщает телеканал CNN."Изначально нам говорили о 400 гостях, теперь нам сказали, что число гостей сократили до 250", - сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире. Сокращение числа приглашенных произошло из-за опасений коронавируса. Как рассказали источники телеканала, планируется, что перед тем, как гости попадут в Белый дом, за пределами резиденции их протестируют на COVID-19. Каждый, кто сдал тест, получит специальный браслет. Какую форму примет вечеринка и будет ли она победной, пока остается под вопросом.Во вторник в США завершается голосование, в ходе которого жители страны выбирают президента на предстоящие четыре года. В досрочном голосовании уже приняли участие более 100 миллионов человек. От демократической партии на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден, от республиканской - действующий президент Дональд Трамп.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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дональд трамп, администрация президента сша, джо байден, сша, в мире

CNN: число приглашенных на прием в Белом доме после выборов сократили

20:48 03.11.2020 (обновлено: 22:39 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Двести пятьдесят гостей ожидаются в Белом доме вечером в день голосования на президентских выборах, сообщает телеканал CNN.
"Изначально нам говорили о 400 гостях, теперь нам сказали, что число гостей сократили до 250", - сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире. Сокращение числа приглашенных произошло из-за опасений коронавируса. Как рассказали источники телеканала, планируется, что перед тем, как гости попадут в Белый дом, за пределами резиденции их протестируют на COVID-19. Каждый, кто сдал тест, получит специальный браслет. Какую форму примет вечеринка и будет ли она победной, пока остается под вопросом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 18:59Выборы президента США — 2020
Трамп заявил об уверенности в победе в день выборов
Во вторник в США завершается голосование, в ходе которого жители страны выбирают президента на предстоящие четыре года. В досрочном голосовании уже приняли участие более 100 миллионов человек. От демократической партии на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден, от республиканской - действующий президент Дональд Трамп.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампАдминистрация президента СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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