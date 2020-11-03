https://ria.ru/20201103/priem-1582907979.html

CNN: число приглашенных на прием в Белом доме после выборов сократили

CNN: число приглашенных на прием в Белом доме после выборов сократили

2020-11-03T20:48

2020-11-03T20:48

2020-11-03T22:39

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

администрация президента сша

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Двести пятьдесят гостей ожидаются в Белом доме вечером в день голосования на президентских выборах, сообщает телеканал CNN."Изначально нам говорили о 400 гостях, теперь нам сказали, что число гостей сократили до 250", - сообщил корреспондент телеканала в прямом эфире. Сокращение числа приглашенных произошло из-за опасений коронавируса. Как рассказали источники телеканала, планируется, что перед тем, как гости попадут в Белый дом, за пределами резиденции их протестируют на COVID-19. Каждый, кто сдал тест, получит специальный браслет. Какую форму примет вечеринка и будет ли она победной, пока остается под вопросом.Во вторник в США завершается голосование, в ходе которого жители страны выбирают президента на предстоящие четыре года. В досрочном голосовании уже приняли участие более 100 миллионов человек. От демократической партии на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден, от республиканской - действующий президент Дональд Трамп.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-03T20:48 true PT2M51S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, администрация президента сша, джо байден, сша, в мире