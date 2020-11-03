https://ria.ru/20201103/prestupnik-1582827763.html

Глава МВД Австрии раскрыл детали биографии убитого в Вене террориста

Глава МВД Австрии раскрыл детали биографии убитого в Вене террориста

Преступник, застреленный венской полицией после теракта, уже был судим за участие в террористической группировке, сообщил телеканал ORF со ссылкой на главу МВД... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:48

2020-11-03T13:48

2020-11-03T16:09

теракт в вене

северная македония

австрия

сирия

вена

терроризм

в мире

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Преступник, застреленный венской полицией после теракта, уже был судим за участие в террористической группировке, сообщил телеканал ORF со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.По словам министра, боевику было 20 лет. Помимо австрийского, он владел гражданством Северной Македонии. Убитый преступник был членом группировки "Исламское государство" (ИГ)*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. В декабре осужденного выпустили условно-досрочно, поскольку он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.Силовики провели 15 обысков в домах и задержали нескольких человек из предполагаемого круга общения террориста.В понедельник группа злоумышленников устроила серию нападений со стрельбой в Вене. По официальным данным, погибли четыре человека, ранены 18. Австрийская газета "Хойте" сообщила о пяти погибших. Власти назвали инцидент терактом. Правоохранители продолжают поиски других возможных участников атаки.*Террористическая организация, запрещенная в России.

северная македония

австрия

сирия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, северная македония, австрия, сирия, вена, терроризм, в мире