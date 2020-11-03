https://ria.ru/20201103/prazdniki-1582683214.html
Российские туристы рассказали, где они хотят встретить Новый год
Российские туристы рассказали, где они хотят встретить Новый год
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где бы они хотели встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:48
2020-11-03T10:48
2020-11-03T10:48
праздник
куда поехать
туристы
отдых
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156336/59/1563365903_0:246:2765:1801_1400x0_80_0_0_a03fc0b37dd7197d5a5b7f203887c033.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где бы они хотели встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей и выяснили, что большинство (69 процентов) из них предпочли бы находиться в путешествии. Причем две трети – за рубежом.Столько же сказали, что во время тура хотели бы жить на природе, остальных привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера.Почти все (94 процента) респонденты взяли бы с собой в поездку родных и друзей.А вот обязательным атрибутом новогоднего стола, независимо от того, где проходит празднование, многие опрошенные считают икру. Ее хотят видеть в новогоднюю ночь 57 процентов респондентов, а без оливье не мыслят праздник 43 процента.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156336/59/1563365903_18:0:2749:2048_1400x0_80_0_0_2d6b3cbcec4cf3dae2b5a291bc557b93.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
праздник, куда поехать, туристы, отдых, туризм, новости - туризм, новый год
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где бы они хотели встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей и выяснили, что большинство (69 процентов) из них предпочли бы находиться в путешествии. Причем две трети – за рубежом.
Столько же сказали, что во время тура хотели бы жить на природе, остальных привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера.
Почти все (94 процента) респонденты взяли бы с собой в поездку родных и друзей.
А вот обязательным атрибутом новогоднего стола, независимо от того, где проходит празднование, многие опрошенные считают икру. Ее хотят видеть в новогоднюю ночь 57 процентов респондентов, а без оливье не мыслят праздник 43 процента.