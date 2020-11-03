https://ria.ru/20201103/prazdniki-1582683214.html

Российские туристы рассказали, где они хотят встретить Новый год

Российские туристы рассказали, где они хотят встретить Новый год

Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где бы они хотели встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T10:48

2020-11-03T10:48

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праздник

куда поехать

туристы

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туризм

новости - туризм

новый год

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где бы они хотели встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей и выяснили, что большинство (69 процентов) из них предпочли бы находиться в путешествии. Причем две трети – за рубежом.Столько же сказали, что во время тура хотели бы жить на природе, остальных привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера.Почти все (94 процента) респонденты взяли бы с собой в поездку родных и друзей.А вот обязательным атрибутом новогоднего стола, независимо от того, где проходит празднование, многие опрошенные считают икру. Ее хотят видеть в новогоднюю ночь 57 процентов респондентов, а без оливье не мыслят праздник 43 процента.

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздник, куда поехать, туристы, отдых, туризм, новости - туризм, новый год