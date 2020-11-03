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Российские туристы рассказали, где они хотят встретить Новый год
Российские туристы рассказали, где они хотят встретить Новый год
Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где бы они хотели встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:48
2020-11-03T10:48
праздник
куда поехать
туристы
отдых
туризм
туризм
новости - туризм
новый год
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где бы они хотели встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей и выяснили, что большинство (69 процентов) из них предпочли бы находиться в путешествии. Причем две трети – за рубежом.Столько же сказали, что во время тура хотели бы жить на природе, остальных привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера.Почти все (94 процента) респонденты взяли бы с собой в поездку родных и друзей.А вот обязательным атрибутом новогоднего стола, независимо от того, где проходит празднование, многие опрошенные считают икру. Ее хотят видеть в новогоднюю ночь 57 процентов респондентов, а без оливье не мыслят праздник 43 процента.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
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праздник, куда поехать, туристы, отдых, туризм, новости - туризм, новый год

Российские туристы рассказали, где они хотят встретить Новый год

10:48 03.11.2020
 
© Depositphotos / kjorgenФейерверк над заливом Марина-Бэй в Новый год
Фейерверк над заливом Марина-Бэй в Новый год - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Depositphotos / kjorgen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Российские туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, где бы они хотели встретить Новый год, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 2200 пользователей и выяснили, что большинство (69 процентов) из них предпочли бы находиться в путешествии. Причем две трети – за рубежом.
Столько же сказали, что во время тура хотели бы жить на природе, остальных привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера.
Почти все (94 процента) респонденты взяли бы с собой в поездку родных и друзей.
А вот обязательным атрибутом новогоднего стола, независимо от того, где проходит празднование, многие опрошенные считают икру. Ее хотят видеть в новогоднюю ночь 57 процентов респондентов, а без оливье не мыслят праздник 43 процента.
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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