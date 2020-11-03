https://ria.ru/20201103/prazdnik-1582843652.html

В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства

В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства

Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году - в режиме видеоконференции, сообщает... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:07

2020-11-03T15:07

2020-11-03T15:23

владимир путин

москва

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году - в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля."По традиции Дня народного единства, Путин пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году – в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.День народного единства в России отмечается 4 ноября с 2005 года."Главе российского государства будет представлен обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Работы по дооснащению звонницы велись с 2017 года. С 8 на 9 октября 2020 года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне были остановлены. Работа курантов возобновится в День народного единства: звонница по-прежнему будет исполнять гимн России и "Славься", но уже в обновленном, полнооктавном звучании", - говорится в сообщении."Четвертого ноября в День народного единства президент РФ Путин вместе с представителями молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади", - добавляет пресс-служба.Затем президент посетит новый Музей археологии Чудова монастыря, который построен на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Отмечается, что новое музейное пространство организовано в подвальных помещениях бывшего административного здания, где ученым Института археологии РАН удалось сделать уникальные открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек 12 - начала 13 веков, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек 14-16 веков, памятники раннемосковского каменного зодчества.Подчеркивается, что все эти находки было решено сделать объектами музейного показа, в связи с чем Путин летом 2016 года дал поручение создать подземный музейный комплекс.Добавляется, что главу государства при осмотре экспозиции будут сопровождать министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.

https://ria.ru/20201029/meropriyatiya-1582130799.html

https://ria.ru/20201102/pogoda-1582614782.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, москва, общество