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В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства
Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году - в режиме видеоконференции, сообщает... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:07
2020-11-03T15:23
владимир путин
москва
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году - в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля."По традиции Дня народного единства, Путин пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году – в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.День народного единства в России отмечается 4 ноября с 2005 года."Главе российского государства будет представлен обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Работы по дооснащению звонницы велись с 2017 года. С 8 на 9 октября 2020 года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне были остановлены. Работа курантов возобновится в День народного единства: звонница по-прежнему будет исполнять гимн России и "Славься", но уже в обновленном, полнооктавном звучании", - говорится в сообщении."Четвертого ноября в День народного единства президент РФ Путин вместе с представителями молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади", - добавляет пресс-служба.Затем президент посетит новый Музей археологии Чудова монастыря, который построен на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Отмечается, что новое музейное пространство организовано в подвальных помещениях бывшего административного здания, где ученым Института археологии РАН удалось сделать уникальные открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек 12 - начала 13 веков, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек 14-16 веков, памятники раннемосковского каменного зодчества.Подчеркивается, что все эти находки было решено сделать объектами музейного показа, в связи с чем Путин летом 2016 года дал поручение создать подземный музейный комплекс.Добавляется, что главу государства при осмотре экспозиции будут сопровождать министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.
https://ria.ru/20201029/meropriyatiya-1582130799.html
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владимир путин, москва, общество

В Кремле рассказали, как Путин проведет День народного единства

15:07 03.11.2020 (обновлено: 15:23 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в День народного единства пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году - в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
"По традиции Дня народного единства, Путин пообщается с представителями религиозных конфессий, в этом году – в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.
День народного единства в России отмечается 4 ноября с 2005 года.
"Главе российского государства будет представлен обновленный колокольный звон курантов Спасской башни. Работы по дооснащению звонницы велись с 2017 года. С 8 на 9 октября 2020 года для финальной установки новых колоколов и их настройки часы и колокольный бой на Спасской башне были остановлены. Работа курантов возобновится в День народного единства: звонница по-прежнему будет исполнять гимн России и "Славься", но уже в обновленном, полнооктавном звучании", - говорится в сообщении.
частники празднования Дня народного единства в Челябинске - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 16:43
В рамках Дня народного единства пройдут более 5 тысяч мероприятий
"Четвертого ноября в День народного единства президент РФ Путин вместе с представителями молодежных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади", - добавляет пресс-служба.
Затем президент посетит новый Музей археологии Чудова монастыря, который построен на месте демонтированного в 2016 году 14-го корпуса Московского Кремля. Отмечается, что новое музейное пространство организовано в подвальных помещениях бывшего административного здания, где ученым Института археологии РАН удалось сделать уникальные открытия, обнаружив культурные отложения и остатки построек 12 - начала 13 веков, периода становления Москвы, и фрагменты монастырских построек 14-16 веков, памятники раннемосковского каменного зодчества.
Подчеркивается, что все эти находки было решено сделать объектами музейного показа, в связи с чем Путин летом 2016 года дал поручение создать подземный музейный комплекс.
Добавляется, что главу государства при осмотре экспозиции будут сопровождать министр культуры РФ Ольга Любимова, вице-президент РАН, директор Института археологии РАН Николай Макаров и комендант Московского Кремля Сергей Удовенко.
Участники флешмоба, где будут развернуты флаги всех 85 регионов России в честь Дня народного единства на Поклонной горе в Москве. 4 ноября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
Вчера, 11:45
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