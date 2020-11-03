https://ria.ru/20201103/pozhar-1582838752.html

Суд признал погибшими двух горняков, пропавших при пожаре в Коми

Суд признал погибшими двух горняков, пропавших при пожаре в Коми

Ухтинский городской суд признал погибшими двоих горняков, которые не поднялись на поверхность после того, как начался пожар на нефтешахте "Яреганефть", сообщили РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:34

2020-11-03T14:34

2020-11-03T14:52

ухта

республика коми

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156169/43/1561694356_0:0:1281:720_1400x0_80_0_0_b1fb2bee939d9fe33e528f5512656f56.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Ухтинский городской суд признал погибшими двоих горняков, которые не поднялись на поверхность после того, как начался пожар на нефтешахте "Яреганефть", сообщили в объединённой пресс-службе судов Коми."Заявление прокурора Ухты об установлении фактов смерти двух работников, находившихся 1 ноября в момент аварии в горных выработках уклонного блока нефтешахты "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми" и не поднявшихся на поверхность шахты до настоящего времени, удовлетворено судом", - сообщили в пресс-службе судов Коми.Как указал прокурор, установление факта смерти является основанием для организации работодателем расследования группового несчастного случая со смертельным исходом. Регистрация смерти в органах ЗАГС невозможна в отсутствие медицинского свидетельства о смерти или иных документов, подтверждающих факт смерти. Установление факта смерти необходимо также для получения близкими погибших региональных и федеральных компенсационных выплат.Ранее сообщилось о возгорании в воскресенье в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника, 80 поднялись на поверхность.По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. Судьба двух горнорабочих оставалось неизвестной, а для работ по ликвидации последствий пожара необходимо провести ряд противоаварийных мероприятий, в том числе и затоплению части шахты.Сейчас следователи допрашивают лиц из числа персонала и руководства предприятия, а также решаются вопросы изъятия документации и назначения судебных экспертиз.Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

https://ria.ru/20200914/shakhta-1577190779.html

https://ria.ru/20201103/pozhar-1582790823.html

ухта

республика коми

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ухта, республика коми, происшествия