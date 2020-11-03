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Суд признал погибшими двух горняков, пропавших при пожаре в Коми
Суд признал погибшими двух горняков, пропавших при пожаре в Коми
Ухтинский городской суд признал погибшими двоих горняков, которые не поднялись на поверхность после того, как начался пожар на нефтешахте "Яреганефть", сообщили РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:34
2020-11-03T14:52
ухта
республика коми
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Ухтинский городской суд признал погибшими двоих горняков, которые не поднялись на поверхность после того, как начался пожар на нефтешахте "Яреганефть", сообщили в объединённой пресс-службе судов Коми."Заявление прокурора Ухты об установлении фактов смерти двух работников, находившихся 1 ноября в момент аварии в горных выработках уклонного блока нефтешахты "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми" и не поднявшихся на поверхность шахты до настоящего времени, удовлетворено судом", - сообщили в пресс-службе судов Коми.Как указал прокурор, установление факта смерти является основанием для организации работодателем расследования группового несчастного случая со смертельным исходом. Регистрация смерти в органах ЗАГС невозможна в отсутствие медицинского свидетельства о смерти или иных документов, подтверждающих факт смерти. Установление факта смерти необходимо также для получения близкими погибших региональных и федеральных компенсационных выплат.Ранее сообщилось о возгорании в воскресенье в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника, 80 поднялись на поверхность.По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. Судьба двух горнорабочих оставалось неизвестной, а для работ по ликвидации последствий пожара необходимо провести ряд противоаварийных мероприятий, в том числе и затоплению части шахты.Сейчас следователи допрашивают лиц из числа персонала и руководства предприятия, а также решаются вопросы изъятия документации и назначения судебных экспертиз.Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
https://ria.ru/20200914/shakhta-1577190779.html
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ухта
республика коми
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ухта, республика коми, происшествия

Суд признал погибшими двух горняков, пропавших при пожаре в Коми

14:34 03.11.2020 (обновлено: 14:52 03.11.2020)
 
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на шахте Яреганефть - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : МЧС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноя - РИА Новости. Ухтинский городской суд признал погибшими двоих горняков, которые не поднялись на поверхность после того, как начался пожар на нефтешахте "Яреганефть", сообщили в объединённой пресс-службе судов Коми.
"Заявление прокурора Ухты об установлении фактов смерти двух работников, находившихся 1 ноября в момент аварии в горных выработках уклонного блока нефтешахты "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми" и не поднявшихся на поверхность шахты до настоящего времени, удовлетворено судом", - сообщили в пресс-службе судов Коми.
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Как указал прокурор, установление факта смерти является основанием для организации работодателем расследования группового несчастного случая со смертельным исходом. Регистрация смерти в органах ЗАГС невозможна в отсутствие медицинского свидетельства о смерти или иных документов, подтверждающих факт смерти. Установление факта смерти необходимо также для получения близкими погибших региональных и федеральных компенсационных выплат.
Ранее сообщилось о возгорании в воскресенье в уклонном блоке нефтешахты №3 предприятия "Яреганефть". На момент инцидента в шахте находились 82 работника, 80 поднялись на поверхность.
По данным следствия, 1 ноября при производстве буровых работ в нефтешахте из-за нарушений требований промышленной безопасности опасных производственных объектов произошло возгорание элементов сооружений шахты. Судьба двух горнорабочих оставалось неизвестной, а для работ по ликвидации последствий пожара необходимо провести ряд противоаварийных мероприятий, в том числе и затоплению части шахты.
Сейчас следователи допрашивают лиц из числа персонала и руководства предприятия, а также решаются вопросы изъятия документации и назначения судебных экспертиз.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
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