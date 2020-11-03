https://ria.ru/20201103/postradavshie-1582832751.html

Посол России заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Вене

Посол России заявил об отсутствии россиян среди пострадавших в Вене

Россиян нет среди пострадавших при теракте в Вене, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:08

2020-11-03T14:08

2020-11-03T17:01

теракт в вене

россия

дмитрий любинский

себастьян курц

посольство рф в австрии

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Россиян нет среди пострадавших при теракте в Вене, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский."Посол Д.Е. Любинский: россиян среди пострадавших при теракте в Вене нет", - говорится в сообщении посольства в Twitter.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлеру Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут.

россия

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, россия, дмитрий любинский, себастьян курц, посольство рф в австрии, австрия, вена, в мире