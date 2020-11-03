https://ria.ru/20201103/pompeo-1582829253.html

Нарышкин рассказал об общении с Помпео

Нарышкин рассказал об общении с Помпео

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что два раза лично встречался с Майклом Помпео, когда тот возглавлял ЦРУ, и отношения были... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:53

2020-11-03T13:53

2020-11-03T15:09

россия

джина хаспел

майк помпео

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

центральное разведывательное управление

дмитрий киселев

сергей нарышкин

москва

вашингтон (город)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что два раза лично встречался с Майклом Помпео, когда тот возглавлял ЦРУ, и отношения были хоть и не товарищескими, но хорошими и конструктивными."Что касается личных отношений, то должен сказать, что с Майком Помпео, когда он был довольно непродолжительное время, год-полтора, во главе Центрального разведывательного управления, отношения были вполне хорошими. Нельзя сказать, что они были товарищескими, но хорошими, конструктивными", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.С Помпео, который был директором ЦРУ с января 2017 по апрель 2018 года, после чего перешел на должность госсекретаря США, он встречался дважды: один раз в Москве, второй - в Вашингтоне."Мы несколько раз обменивались телефонными, довольно продолжительными разговорами. На смену Помпео пришла Джина Хаспел, и такой личный контакт прекратился. Хотя, повторяю, обмен определенной разведывательной информацией по тематике борьбы с международным терроризмом все-таки сохранился", - добавил Нарышкин.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201103/razvedka-1582817265.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джина хаспел, майк помпео, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление, дмитрий киселев, сергей нарышкин, москва, вашингтон (город), сша, в мире