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Нарышкин рассказал об общении с Помпео
Нарышкин рассказал об общении с Помпео
Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что два раза лично встречался с Майклом Помпео, когда тот возглавлял ЦРУ, и отношения были... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:53
2020-11-03T15:09
россия
джина хаспел
майк помпео
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
центральное разведывательное управление
дмитрий киселев
сергей нарышкин
москва
вашингтон (город)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что два раза лично встречался с Майклом Помпео, когда тот возглавлял ЦРУ, и отношения были хоть и не товарищескими, но хорошими и конструктивными."Что касается личных отношений, то должен сказать, что с Майком Помпео, когда он был довольно непродолжительное время, год-полтора, во главе Центрального разведывательного управления, отношения были вполне хорошими. Нельзя сказать, что они были товарищескими, но хорошими, конструктивными", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.С Помпео, который был директором ЦРУ с января 2017 по апрель 2018 года, после чего перешел на должность госсекретаря США, он встречался дважды: один раз в Москве, второй - в Вашингтоне."Мы несколько раз обменивались телефонными, довольно продолжительными разговорами. На смену Помпео пришла Джина Хаспел, и такой личный контакт прекратился. Хотя, повторяю, обмен определенной разведывательной информацией по тематике борьбы с международным терроризмом все-таки сохранился", - добавил Нарышкин.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, джина хаспел, майк помпео, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), центральное разведывательное управление, дмитрий киселев, сергей нарышкин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Нарышкин рассказал об общении с Помпео

13:53 03.11.2020 (обновлено: 15:09 03.11.2020)
 
© AP Photo / Aris Messinis/PoolГоссекретарь США Майк Помпео в маске
Госсекретарь США Майк Помпео в маске - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Aris Messinis/Pool
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что два раза лично встречался с Майклом Помпео, когда тот возглавлял ЦРУ, и отношения были хоть и не товарищескими, но хорошими и конструктивными.
"Что касается личных отношений, то должен сказать, что с Майком Помпео, когда он был довольно непродолжительное время, год-полтора, во главе Центрального разведывательного управления, отношения были вполне хорошими. Нельзя сказать, что они были товарищескими, но хорошими, конструктивными", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
С Помпео, который был директором ЦРУ с января 2017 по апрель 2018 года, после чего перешел на должность госсекретаря США, он встречался дважды: один раз в Москве, второй - в Вашингтоне.
"Мы несколько раз обменивались телефонными, довольно продолжительными разговорами. На смену Помпео пришла Джина Хаспел, и такой личный контакт прекратился. Хотя, повторяю, обмен определенной разведывательной информацией по тематике борьбы с международным терроризмом все-таки сохранился", - добавил Нарышкин.
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Читайте полный текст интервью >>>
 
РоссияДжина ХаспелМайк ПомпеоСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Центральное разведывательное управлениеДмитрий КиселевСергей НарышкинМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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