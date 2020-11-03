Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/politsiya-1582925120.html
К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
Усиленные наряды полиции прибывают к ограждению у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:38
2020-11-04T00:02
выборы президента сша — 2020
администрация президента сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582926910_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f4c46f76d245194057ac366f7804a85a.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Усиленные наряды полиции прибывают к ограждению у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.Несколько десятков полицейских рассредоточились на прилегающей улице, уже почти полностью заполненной людьми, включая большое количество журналистов.Некоторые собравшиеся танцуют и поют. Многие пришли с плакатами. Полицейские просто наблюдают за ними.Ограждения вокруг комплекса Белого дома были усилены в ночь на вторник в преддверии президентских выборов. Как сообщили в парковой службе, это было сделано по запросу "Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Новый забор, заявляют в парковой службе, неприступен. Его высота, как уточняет CNN, – восемь футов (2,4 метра), а ширина каждой панели – четыре фута (1,2 метра).Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/parkovka-1582924206.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Усиленные наряды полиции стягиваются к Белому дому
К ограждению у Белого дома в день выборов президента США прибывают усиленные наряды полиции. Полицейские рассредоточились на прилегающей улице, заполненной людьми.
2020-11-03T23:38
true
PT0M31S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582926910_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_63e34648d6dc578e7387c3403417d4a9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
администрация президента сша, сша, в мире

К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции

23:38 03.11.2020 (обновлено: 00:02 04.11.2020)
 
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Усиленные наряды полиции прибывают к ограждению у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.
Несколько десятков полицейских рассредоточились на прилегающей улице, уже почти полностью заполненной людьми, включая большое количество журналистов.
Некоторые собравшиеся танцуют и поют. Многие пришли с плакатами. Полицейские просто наблюдают за ними.
Ограждения вокруг комплекса Белого дома были усилены в ночь на вторник в преддверии президентских выборов. Как сообщили в парковой службе, это было сделано по запросу "Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".
Новый забор, заявляют в парковой службе, неприступен. Его высота, как уточняет CNN, – восемь футов (2,4 метра), а ширина каждой панели – четыре фута (1,2 метра).
Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 23:26Выборы президента США — 2020
В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
 
Выборы президента США — 2020Администрация президента СШАСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
Лента новостейМолния