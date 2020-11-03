https://ria.ru/20201103/politsiya-1582925120.html

К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции

К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции

Усиленные наряды полиции прибывают к ограждению у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T23:38

2020-11-03T23:38

2020-11-04T00:02

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администрация президента сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Усиленные наряды полиции прибывают к ограждению у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.Несколько десятков полицейских рассредоточились на прилегающей улице, уже почти полностью заполненной людьми, включая большое количество журналистов.Некоторые собравшиеся танцуют и поют. Многие пришли с плакатами. Полицейские просто наблюдают за ними.Ограждения вокруг комплекса Белого дома были усилены в ночь на вторник в преддверии президентских выборов. Как сообщили в парковой службе, это было сделано по запросу "Секретной службы США в связи с уникальными требованиями к безопасности вокруг предстоящих президентских выборов и в связи с необходимостью быстро разрешить потенциально возможные столкновения, защитить парк и обеспечить общественную безопасность около комплекса Белого дома".Новый забор, заявляют в парковой службе, неприступен. Его высота, как уточняет CNN, – восемь футов (2,4 метра), а ширина каждой панели – четыре фута (1,2 метра).Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/parkovka-1582924206.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Усиленные наряды полиции стягиваются к Белому дому К ограждению у Белого дома в день выборов президента США прибывают усиленные наряды полиции. Полицейские рассредоточились на прилегающей улице, заполненной людьми. 2020-11-03T23:38 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

администрация президента сша, сша, в мире