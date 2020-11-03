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Глава Вены оценил реакцию полиции на теракт
Глава Вены оценил реакцию полиции на теракт
Реакция полиции на чрезвычайную ситуацию в Вене в понедельник вечером была очень оперативной, первые наряды прибыли через несколько минут после оповещения,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T17:36
2020-11-03T18:11
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Реакция полиции на чрезвычайную ситуацию в Вене в понедельник вечером была очень оперативной, первые наряды прибыли через несколько минут после оповещения, заявил на пресс-конференции бургомистр города Михаэль Людвиг.Он добавил, что в спецоперации по поимке возможных сообщников террориста приняли участие 150 полицейских экипажей.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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австрия
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теракт в вене, австрия, вена, в мире

Глава Вены оценил реакцию полиции на теракт

17:36 03.11.2020 (обновлено: 18:11 03.11.2020)
 
© AFP 2020 / Joe KlamarБургомистр города Михаэль Людвиг беседует с раввином на траурном мероприятии после перестрелки в Вене, Австрия
Бургомистр города Михаэль Людвиг беседует с раввином на траурном мероприятии после перестрелки в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AFP 2020 / Joe Klamar
Бургомистр города Михаэль Людвиг беседует с раввином на траурном мероприятии после перестрелки в Вене, Австрия
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Реакция полиции на чрезвычайную ситуацию в Вене в понедельник вечером была очень оперативной, первые наряды прибыли через несколько минут после оповещения, заявил на пресс-конференции бургомистр города Михаэль Людвиг.
"Печальные итоги демонстрируют, что в чрезвычайной ситуации мы можем действовать очень быстро. Полиция прибыла на место происшествия в течение нескольких минут, смогла нейтрализовать преступника. Службы спасения также были на месте очень оперативно", - сказал Людвиг.
Он добавил, что в спецоперации по поимке возможных сообщников террориста приняли участие 150 полицейских экипажей.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Теракт в ВенеАвстрияВенаВ мире
 
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