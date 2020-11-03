https://ria.ru/20201103/politsiya-1582876791.html

Глава Вены оценил реакцию полиции на теракт

Глава Вены оценил реакцию полиции на теракт

Реакция полиции на чрезвычайную ситуацию в Вене в понедельник вечером была очень оперативной, первые наряды прибыли через несколько минут после оповещения,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T17:36

2020-11-03T17:36

2020-11-03T18:11

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Реакция полиции на чрезвычайную ситуацию в Вене в понедельник вечером была очень оперативной, первые наряды прибыли через несколько минут после оповещения, заявил на пресс-конференции бургомистр города Михаэль Людвиг.Он добавил, что в спецоперации по поимке возможных сообщников террориста приняли участие 150 полицейских экипажей.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Погибли пять человек. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террорист являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201103/terakt-1582868886.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире