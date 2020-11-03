https://ria.ru/20201103/pokazaniya-1582916085.html

Фигурант дела MH17 ответил на вопрос о связях с российскими чиновниками

Фигурант дела MH17 ответил на вопрос о связях с российскими чиновниками

Россиянин Олег Пулатов, обвиняемый по делу о крушении Boeing малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году, заявил в суде, что не имел никаких контактов с... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T21:56

2020-11-03T21:56

2020-11-03T21:56

россия

mh17. расследование

донецкая народная республика

малайзия

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россиянин Олег Пулатов, обвиняемый по делу о крушении Boeing малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году, заявил в суде, что не имел никаких контактов с российскими чиновниками и не служил в то время в российской армии. На слушаниях в Нидерландах защита Пулатова продемонстрировала видеозаписи, на которых тот отвечает на вопросы адвокатов и представителей гособвинения. "Нет, из вооруженных сил Российской Федерации я был уволен 30 июля 2008 года. То есть прошло уже шесть лет", — ответил Пулатов на вопрос прокурора, служил ли он в российских вооруженных силах на момент катастрофы. Россиянин также заявил, что ни он, ни его подразделение не входило в состав российской армии, а относилось к ДНР и комплектовалось добровольцами из числа ополченцев и выходцев из разных стран. Пулатов подчеркнул, что не поддерживал связь ни с кем "из каких-либо должностных лиц или еще с кем-то из России". Дело о крушении МН17Судебные заседания по делу начались в Нидерландах 9 марта 2020 года. Фигурантами дела являются Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Однако те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств катастрофы, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.Как заявлял замгенпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные радаров, но и доказательства, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582850206.html

https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, mh17. расследование, донецкая народная республика, малайзия, нидерланды, украина, в мире