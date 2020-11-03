https://ria.ru/20201103/podozrevaemyy-1582779221.html
Подозреваемый в убийстве "колбасного короля" мог быть черным риелтором
Подозреваемый в убийстве "колбасного короля" мог быть черным риелтором
Дома у подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова нашли прикованного к кровати пенсионера: возможно, задержанный причастен к черному... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:34
2020-11-03T10:34
2020-11-03T13:19
владимир маругов
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582821029_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_7e344ab0af28c426af7287b9a237534c.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дома у подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова нашли прикованного к кровати пенсионера: возможно, задержанный причастен к черному риелторству. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий."В ходе обыска в квартире подозреваемого в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москве", — рассказала Врадий."Надсмотрщика" до выяснения всех обстоятельств увезли в отдел.Следователи считают, что подозреваемый в убийстве Маругова может быть причастен к вымогательству квартир у одиноких граждан в Москве и Подмосковье. Эту информацию проверяют. Давать показания он отказался.Как сообщал Следственный комитет, в ночь на понедельник коммерсанта застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.В тот же день вечером один из подозреваемых — уроженец Средней Азии — был задержан. Его соучастника продолжают искать. Судя по всему, убийц было двое, хотя до конца это не ясно.СМИ называют Маругова "мясным королем" — коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.
https://ria.ru/20201102/podozrevaemyy-1582703189.html
https://ria.ru/20201102/marugov-1582625805.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582821029_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_cdba60b3df3b7c511d69d364723cff0a.jpg
В квартире подозреваемого в убийстве предпринимателя нашли прикованного мужчину. Кадры СК
Следователи СК России допросили мужчину, обнаруженного прикованным в квартире подозреваемого в убийстве предпринимателя в г. Истра.
2020-11-03T10:34
true
PT0M19S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир маругов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости.
Дома у подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова
нашли прикованного к кровати пенсионера: возможно, задержанный причастен к черному риелторству. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий
.
"В ходе обыска в квартире подозреваемого в Москве
обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москве", — рассказала Врадий.
"Надсмотрщика" до выяснения всех обстоятельств увезли в отдел.
Следователи считают, что подозреваемый в убийстве Маругова может быть причастен к вымогательству квартир у одиноких граждан в Москве и Подмосковье. Эту информацию проверяют. Давать показания он отказался.
Как сообщал Следственный комитет, в ночь на понедельник коммерсанта застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.
В тот же день вечером один из подозреваемых — уроженец Средней Азии — был задержан. Его соучастника продолжают искать. Судя по всему, убийц было двое, хотя до конца это не ясно.
СМИ называют Маругова "мясным королем" — коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов.
Чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.