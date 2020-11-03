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https://ria.ru/20201103/podozrevaemyy-1582779221.html
Подозреваемый в убийстве "колбасного короля" мог быть черным риелтором
Подозреваемый в убийстве "колбасного короля" мог быть черным риелтором
Дома у подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова нашли прикованного к кровати пенсионера: возможно, задержанный причастен к черному... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:34
2020-11-03T13:19
владимир маругов
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дома у подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова нашли прикованного к кровати пенсионера: возможно, задержанный причастен к черному риелторству. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий."В ходе обыска в квартире подозреваемого в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москве", — рассказала Врадий."Надсмотрщика" до выяснения всех обстоятельств увезли в отдел.Следователи считают, что подозреваемый в убийстве Маругова может быть причастен к вымогательству квартир у одиноких граждан в Москве и Подмосковье. Эту информацию проверяют. Давать показания он отказался.Как сообщал Следственный комитет, в ночь на понедельник коммерсанта застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.В тот же день вечером один из подозреваемых — уроженец Средней Азии — был задержан. Его соучастника продолжают искать. Судя по всему, убийц было двое, хотя до конца это не ясно.СМИ называют Маругова "мясным королем" — коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов. Чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.
https://ria.ru/20201102/podozrevaemyy-1582703189.html
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РИА Новости
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В квартире подозреваемого в убийстве предпринимателя нашли прикованного мужчину. Кадры СК
Следователи СК России допросили мужчину, обнаруженного прикованным в квартире подозреваемого в убийстве предпринимателя в г. Истра.
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владимир маругов, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Подозреваемый в убийстве "колбасного короля" мог быть черным риелтором

10:34 03.11.2020 (обновлено: 13:19 03.11.2020)
 
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дома у подозреваемого в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова нашли прикованного к кровати пенсионера: возможно, задержанный причастен к черному риелторству. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.
"В ходе обыска в квартире подозреваемого в Москве обнаружен пенсионер, прикованный к кровати наручниками, и мужчина, присматривающий за ним. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры, расположенные в городе Москве", — рассказала Врадий.
"Надсмотрщика" до выяснения всех обстоятельств увезли в отдел.
Владимир Маругов - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 18:10
Полиция рассказала о подозреваемом в убийстве бизнесмена Маругова
Следователи считают, что подозреваемый в убийстве Маругова может быть причастен к вымогательству квартир у одиноких граждан в Москве и Подмосковье. Эту информацию проверяют. Давать показания он отказался.
Как сообщал Следственный комитет, в ночь на понедельник коммерсанта застрелили из арбалета в его бане в Истре. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом Маругова, связали его с женой и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, бизнесмен был уже мертв.
В тот же день вечером один из подозреваемых — уроженец Средней Азии — был задержан. Его соучастника продолжают искать. Судя по всему, убийц было двое, хотя до конца это не ясно.
СМИ называют Маругова "мясным королем" — коммерсант известен как владелец нескольких колбасных заводов.
Чуть более года назад, 8 июля 2019 года, Маругов потерял сына Александра. Молодой человек насмерть разбился на мотоцикле на Фрунзенской набережной Москвы, столкнувшись с такси.
Опубликовано видео с места убийства колбасного короля Маругова - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 12:29
Опубликовано видео с места убийства "колбасного короля" Маругова
 
Владимир МаруговОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
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