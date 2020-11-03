Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201103/pochta-1582775537.html
"Почта России" ответила на претензии ФАС
"Почта России" ответила на претензии ФАС
"Почта России" в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявила, что доставляет посылки и письма в любое место страны без... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:10
2020-11-03T10:32
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
почта россии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570740527_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4650d47b5a30b9b3502481add62bed07.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости/Прайм. "Почта России" в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявила, что доставляет посылки и письма в любое место страны без государственного субсидирования доставки.Ранее во вторник ФАС сообщила, что возбудила дело против "Почты России", так как компания не исполнила предупреждение ведомства и не отметила 100-процентную тарифную надбавку за посылки для труднодоступных регионов. Рассмотрение дела состоится 17 ноября."Мы в рабочем режиме взаимодействуем с ФАС по этой теме. При этом мы хотим отметить, что "Почта России" не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство РФ", - заявили в пресс-службе компании.В "Почте России" пояснили, что почтовое законодательство возлагает на компанию задачу оказывать доставку посылок и писем буквально в каждый адрес страны, включая самые отдаленные и труднодоступные районы. "Для решения этой задачи мы не пользуемся механизмом государственного субсидирования доставки", - отметили в компании.В августе 2020 года ФАС выдала "Почте России" предупреждение об отмене дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за посылку в/из труднодоступных населенных пунктов. По закону, "Почта России" должна была исполнить предупреждение в 10-дневный срок.
https://ria.ru/20201103/delo-1582768796.html
https://ria.ru/20200707/1574009239.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570740527_273:0:3004:2048_1400x0_80_0_0_46d836e49bf26693da281a08bbcf4200.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная антимонопольная служба (фас россии), почта россии, экономика

"Почта России" ответила на претензии ФАС

10:10 03.11.2020 (обновлено: 10:32 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудница отделения "Почты России" в Москве
Сотрудница отделения Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости/Прайм. "Почта России" в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявила, что доставляет посылки и письма в любое место страны без государственного субсидирования доставки.
Ранее во вторник ФАС сообщила, что возбудила дело против "Почты России", так как компания не исполнила предупреждение ведомства и не отметила 100-процентную тарифную надбавку за посылки для труднодоступных регионов. Рассмотрение дела состоится 17 ноября.
Работа почтового отделения в период коронавируса - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
09:21
ФАС возбудила дело против "Почты России"
"Мы в рабочем режиме взаимодействуем с ФАС по этой теме. При этом мы хотим отметить, что "Почта России" не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство РФ", - заявили в пресс-службе компании.
В "Почте России" пояснили, что почтовое законодательство возлагает на компанию задачу оказывать доставку посылок и писем буквально в каждый адрес страны, включая самые отдаленные и труднодоступные районы. "Для решения этой задачи мы не пользуемся механизмом государственного субсидирования доставки", - отметили в компании.
В августе 2020 года ФАС выдала "Почте России" предупреждение об отмене дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за посылку в/из труднодоступных населенных пунктов. По закону, "Почта России" должна была исполнить предупреждение в 10-дневный срок.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор АО Почта России Максим Акимов (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 14:45
В "Почте России" отметили рост выручки
 
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Почта РоссииЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:06Награжденного за борьбу с COVID-19 главврача больницы в Махачкале уволили
00:54Активисты перекрыли улицу недалеко от Белого дома
00:50Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть провокаторов и мародеров
00:49Число жертв землетрясения в Турции выросло до 113
00:36Эксперт рассказал, как выборы в США повлияют на ситуацию на Балканах
00:34Почти треть всех смертей от COVID-19 в Чехии пришлись на минувшую неделю
00:28Оправданный в Милане украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу
00:26Швейцарская разведка предупредила о сохранении угрозы теракта в стране
00:16В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:06США официально выходят из Парижского соглашения по климату
00:05Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 3,3 миллиона
23:59В Нью-Йорке расследуют сообщения о звонках с просьбой сидеть дома
23:46Ереван заявил о праве Карабаха на контрудар в ответ на ракетные обстрелы
23:38К ограждению у Белого дома прибывают усиленные наряды полиции
23:33Почтовой службе США назначили дедлайн для доставки бюллетеней
23:26В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
23:23В штате Миссури вандалы расписали стену музея призывами не голосовать
23:23Глава Еврогруппы не ожидает экономических потрясений после выборов в США
23:16Число жертв коронавируса в Москве превысило семь тысяч человек
23:13Театр Ермоловой отменил ноябрьские спектакли с Меньшиковым
Лента новостейМолния