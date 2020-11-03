https://ria.ru/20201103/pochta-1582775537.html
"Почта России" ответила на претензии ФАС
"Почта России" ответила на претензии ФАС
"Почта России" в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявила, что доставляет посылки и письма в любое место страны без... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T10:10
2020-11-03T10:10
2020-11-03T10:32
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
почта россии
экономика
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости/Прайм. "Почта России" в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявила, что доставляет посылки и письма в любое место страны без государственного субсидирования доставки.Ранее во вторник ФАС сообщила, что возбудила дело против "Почты России", так как компания не исполнила предупреждение ведомства и не отметила 100-процентную тарифную надбавку за посылки для труднодоступных регионов. Рассмотрение дела состоится 17 ноября."Мы в рабочем режиме взаимодействуем с ФАС по этой теме. При этом мы хотим отметить, что "Почта России" не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство РФ", - заявили в пресс-службе компании.В "Почте России" пояснили, что почтовое законодательство возлагает на компанию задачу оказывать доставку посылок и писем буквально в каждый адрес страны, включая самые отдаленные и труднодоступные районы. "Для решения этой задачи мы не пользуемся механизмом государственного субсидирования доставки", - отметили в компании.В августе 2020 года ФАС выдала "Почте России" предупреждение об отмене дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за посылку в/из труднодоступных населенных пунктов. По закону, "Почта России" должна была исполнить предупреждение в 10-дневный срок.
https://ria.ru/20201103/delo-1582768796.html
https://ria.ru/20200707/1574009239.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная антимонопольная служба (фас россии), почта россии, экономика
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости/Прайм.
"Почта России
" в ответ на претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС
) России заявила, что доставляет посылки и письма в любое место страны без государственного субсидирования доставки.
Ранее во вторник ФАС сообщила, что возбудила дело против "Почты России", так как компания не исполнила предупреждение ведомства и не отметила 100-процентную тарифную надбавку за посылки для труднодоступных регионов. Рассмотрение дела состоится 17 ноября.
"Мы в рабочем режиме взаимодействуем с ФАС по этой теме. При этом мы хотим отметить, что "Почта России" не является монополистом, однако, в отличие от всех остальных игроков рынка, на нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство РФ", - заявили в пресс-службе компании.
В "Почте России" пояснили, что почтовое законодательство возлагает на компанию задачу оказывать доставку посылок и писем буквально в каждый адрес страны, включая самые отдаленные и труднодоступные районы. "Для решения этой задачи мы не пользуемся механизмом государственного субсидирования доставки", - отметили в компании.
В августе 2020 года ФАС выдала "Почте России" предупреждение об отмене дополнительной надбавки в размере 100% к сумме оплаты за посылку в/из труднодоступных населенных пунктов. По закону, "Почта России" должна была исполнить предупреждение в 10-дневный срок.