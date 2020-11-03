https://ria.ru/20201103/planshet-1582900792.html
Девочка умерла из-за слишком частого использования планшета
Девочка умерла из-за слишком частого использования планшета
Страдавшую приступами тринадцатилетнюю жительницу Австралии выписали из больницы, после чего она вернулась домой и через неделю умерла, сообщает Mirror. В... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T19:46
2020-11-03T19:46
2020-11-03T22:36
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Страдавшую приступами тринадцатилетнюю жительницу Австралии выписали из больницы, после чего она вернулась домой и через неделю умерла, сообщает Mirror. В качестве причины недомогания пациентки врачи указывали слишком частое использование планшета и недостаток сна.По данным издания, девочка страдала "мини-приступами" последние три года, во время которых у нее закатывались глаза и тряслась голова. Ее мать неоднократно обращалась к специалистам, однако они заверяли, что это вызвано сухостью глаз. В марте у девочки случился серьезный приступ во сне, и ее госпитализировали в больницу в Мельбурне. Однако врачи заявили, что это был лишь разовый случай. Они утверждали, что такое состояние было вызвано тем, что пациентка слишком часто пользовалась своим планшетом и мало спала.Девушку отпустили домой спустя два часа в больнице, не проведя никаких исследований. Неделю спустя ее мать обнаружила дочь мертвой, но из-за отсутствия анализов установить причину смерти не удалось. Врачи также не смогли определить, была ли у девочки эпилепсия.Теперь мать погибшей проводит кампанию по изменению способа лечения припадков в Австралии. Она хочет добиться того, чтобы врачи проводили полное сканирование пациентов вне зависимости от наличия диагноза "эпилепсия".
https://ria.ru/20201103/turistka-1582852374.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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австралия, мельбурн, в мире