https://ria.ru/20201103/pashinyan-1582747612.html

Пашинян: Израиль может почувствовать на себе "имперские амбиции" Турции

Пашинян: Израиль может почувствовать на себе "имперские амбиции" Турции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Jerusalem Post заявил, что хотя Турция и Израиль сейчас фактически находятся "на одной стороне" в... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:47

2020-11-03T01:47

2020-11-03T01:47

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1b/1577844676_278:249:1201:768_1400x0_80_0_0_9443971f440e4e67bc5d28486f9bbbba.jpg

ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Jerusalem Post заявил, что хотя Турция и Израиль сейчас фактически находятся "на одной стороне" в карабахском конфликте, Израиль может почувствовать на себе "имперские амбиции" Анкары."Имперские амбиции Турции будут направлены против Израиля – это лишь вопрос времени", - цитирует издание армянского премьера.По словам Пашиняна, Израиль вооружает страну, которая, по его словам, "намерена осуществить геноцид армян в Нагорном Карабахе". По словам главы правительства, израильская сторона активно вовлечена в конфликт, "поскольку израильские беспилотники активно используются в войне против Нагорного Карабаха"."Израиль должен задать себе вопрос: не воюет ли он де-факто вместе с наемниками против Нагорного Карабаха? Это удобная позиция для него? Если да, то бог с ним. Но я думаю, что будут конкретные последствия, и вам придется столкнуться с этими последствиями", - сказал глава армянского правительства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.

https://ria.ru/20201103/pashinyan-1582747427.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/karabakh-1582664630.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

израиль

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, израиль, в мире