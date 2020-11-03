Пашинян: Израиль может почувствовать на себе "имперские амбиции" Турции
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ЕРЕВАН, 3 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Jerusalem Post заявил, что хотя Турция и Израиль сейчас фактически находятся "на одной стороне" в карабахском конфликте, Израиль может почувствовать на себе "имперские амбиции" Анкары.
"Имперские амбиции Турции будут направлены против Израиля – это лишь вопрос времени", - цитирует издание армянского премьера.
По словам Пашиняна, Израиль вооружает страну, которая, по его словам, "намерена осуществить геноцид армян в Нагорном Карабахе". По словам главы правительства, израильская сторона активно вовлечена в конфликт, "поскольку израильские беспилотники активно используются в войне против Нагорного Карабаха".
"Израиль должен задать себе вопрос: не воюет ли он де-факто вместе с наемниками против Нагорного Карабаха? Это удобная позиция для него? Если да, то бог с ним. Но я думаю, что будут конкретные последствия, и вам придется столкнуться с этими последствиями", - сказал глава армянского правительства.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Госдеп США объявлял о договоренности о гуманитарном прекращении огня с утра 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли, что противник не соблюдает перемирие.