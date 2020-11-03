https://ria.ru/20201103/parkovka-1582924206.html

В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку

В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку

В квартале от Белого дома эвакуируют припаркованные автомобили, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T23:26

2020-11-03T23:26

2020-11-03T23:26

выборы президента сша — 2020

администрация президента сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. В квартале от Белого дома эвакуируют припаркованные автомобили, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказал один из эвакуаторщиков, власти запретили парковку в районе в день выборов президента США. По его словам, запрет распространяется и на 4 ноября.На улице, расположенной в квартале от территории Белого дома, работает сейчас порядка десяти эвакуаторщиков. Некоторые владельцы автомобилей успевают договориться и уезжают сами.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/zabor-1582922406.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

администрация президента сша, сша, в мире