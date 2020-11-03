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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/parkovka-1582924206.html
В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку
В квартале от Белого дома эвакуируют припаркованные автомобили, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T23:26
2020-11-03T23:26
выборы президента сша — 2020
администрация президента сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. В квартале от Белого дома эвакуируют припаркованные автомобили, передает корреспондент РИА Новости.Как рассказал один из эвакуаторщиков, власти запретили парковку в районе в день выборов президента США. По его словам, запрет распространяется и на 4 ноября.На улице, расположенной в квартале от территории Белого дома, работает сейчас порядка десяти эвакуаторщиков. Некоторые владельцы автомобилей успевают договориться и уезжают сами.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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администрация президента сша, сша, в мире

В день выборов в квартале от территории Белого дома запретили парковку

23:26 03.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции США
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. В квартале от Белого дома эвакуируют припаркованные автомобили, передает корреспондент РИА Новости.
Как рассказал один из эвакуаторщиков, власти запретили парковку в районе в день выборов президента США. По его словам, запрет распространяется и на 4 ноября.
На улице, расположенной в квартале от территории Белого дома, работает сейчас порядка десяти эвакуаторщиков. Некоторые владельцы автомобилей успевают договориться и уезжают сами.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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