https://ria.ru/20201103/park-1582764938.html
Новый природный парк появится в Приморье в 2021 году
Новый природный парк появится в Приморье в 2021 году
Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ), в состав которой войдут известные достопримечательности Приморья, будет создана в регионе в 2021 году,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:55
2020-11-03T08:55
2020-11-03T08:55
россия
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ), в состав которой войдут известные достопримечательности Приморья, будет создана в регионе в 2021 году, сообщает краевое правительство."Знаменитые природные достопримечательности Приморского края, такие как гора Ливадийская, также известная как Пидан, хребет Лозовый, он же Чандолаз, Смольные водопады и Екатериновские пещеры войдут в состав природного парка "Южно-Приморский". Новую особо охраняемую природную территорию создают на территориях Шкотовского и Партизанского муниципальных районов", - говорится в сообщении.Новая ООПТ создается в рамках регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия" национального проекта "Экология". Общая площадь парка составит около 20 тысяч гектаров, в его границах планируется определение пяти зон: зоны заповедного режима площадью 1482 гектара, зоны заказного режима в 5346 гектаров, зоны познавательного туризма в 12 184 гектара, зоны интенсивного рекреационного пользования в 867 гектаров и зоны историко-культурного наследия площадью в 108 гектаров.Специалисты отмечают, что на этой территории растут 69 редких видов растений, том числе тис остроконечный и заманиха, встречаются 11 редких и исчезающих видов птиц, в том числе осоед, ястребиный сыч и другие. На территории обитает более 50 редких и исчезающих видов насекомых и около 30 видов млекопитающих, включая краснокнижного амурского тигра.Проект постановления о создании природного парка "Южно-Приморский" размещен на региональном портале оценки регулирующего воздействия правовых актов и их проектов.В регионе действует государственная программа "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются сохранение окружающей среды с помощью снижения уровня негативного антропогенного воздействия, повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем с помощью увеличения доли утилизируемых отходов. Также среди целей программы - увеличение протяженности объектов инфраструктуры для экологического туризма в ООПТ, развитие водохозяйственного комплекса и другие.
https://ria.ru/20201029/primore-1582033479.html
https://ria.ru/20201026/biblioteki-1581505537.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, приморский край, общество
ВЛАДИВОСТОК, 3 ноя – РИА Новости. Новая особо охраняемая природная территория (ООПТ), в состав которой войдут известные достопримечательности Приморья, будет создана в регионе в 2021 году, сообщает краевое правительство.
"Знаменитые природные достопримечательности Приморского края
, такие как гора Ливадийская, также известная как Пидан, хребет Лозовый, он же Чандолаз, Смольные водопады и Екатериновские пещеры войдут в состав природного парка "Южно-Приморский". Новую особо охраняемую природную территорию создают на территориях Шкотовского и Партизанского муниципальных районов", - говорится в сообщении.
Новая ООПТ создается в рамках регионального проекта "Сохранение биологического разнообразия" национального проекта "Экология". Общая площадь парка составит около 20 тысяч гектаров, в его границах планируется определение пяти зон: зоны заповедного режима площадью 1482 гектара, зоны заказного режима в 5346 гектаров, зоны познавательного туризма в 12 184 гектара, зоны интенсивного рекреационного пользования в 867 гектаров и зоны историко-культурного наследия площадью в 108 гектаров.
Специалисты отмечают, что на этой территории растут 69 редких видов растений, том числе тис остроконечный и заманиха, встречаются 11 редких и исчезающих видов птиц, в том числе осоед, ястребиный сыч и другие. На территории обитает более 50 редких и исчезающих видов насекомых и около 30 видов млекопитающих, включая краснокнижного амурского тигра.
Проект постановления о создании природного парка "Южно-Приморский" размещен на региональном портале оценки регулирующего воздействия правовых актов и их проектов.
В регионе действует государственная программа "Охрана окружающей среды Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями являются сохранение окружающей среды с помощью снижения уровня негативного антропогенного воздействия, повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем с помощью увеличения доли утилизируемых отходов. Также среди целей программы - увеличение протяженности объектов инфраструктуры для экологического туризма в ООПТ, развитие водохозяйственного комплекса и другие.