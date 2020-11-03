https://ria.ru/20201103/parizh-1582840412.html

В Париже возле станции метро задержали мужчину с мачете

В Париже возле станции метро задержали мужчину с мачете

Правоохранительные органы задержали во вторник мужчину с мачете на востоке Парижа, сообщил источник в полиции РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:40

2020-11-03T14:40

2020-11-03T14:49

в мире

париж

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ПАРИЖ, 3 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали во вторник мужчину с мачете на востоке Парижа, сообщил источник в полиции РИА Новости.Он отметил, что в полицию поступили сообщения о мужчине с мачете в метро Пер-Лашез."Человек, который соответствовал описаниям, был задержан полицией. На данный момент пострадавших нет. Ведется следствие", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20201103/prestupnik-1582827763.html

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж