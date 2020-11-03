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В Париже возле станции метро задержали мужчину с мачете
В Париже возле станции метро задержали мужчину с мачете
Правоохранительные органы задержали во вторник мужчину с мачете на востоке Парижа, сообщил источник в полиции РИА Новости. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:40
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ПАРИЖ, 3 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали во вторник мужчину с мачете на востоке Парижа, сообщил источник в полиции РИА Новости.Он отметил, что в полицию поступили сообщения о мужчине с мачете в метро Пер-Лашез."Человек, который соответствовал описаниям, был задержан полицией. На данный момент пострадавших нет. Ведется следствие", - сказал собеседник агентства.
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в мире, париж

В Париже возле станции метро задержали мужчину с мачете

14:40 03.11.2020 (обновлено: 14:49 03.11.2020)
 
© AP Photo / Claude ParisПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Claude Paris
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали во вторник мужчину с мачете на востоке Парижа, сообщил источник в полиции РИА Новости.
Он отметил, что в полицию поступили сообщения о мужчине с мачете в метро Пер-Лашез.
"Человек, который соответствовал описаниям, был задержан полицией. На данный момент пострадавших нет. Ведется следствие", - сказал собеседник агентства.
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