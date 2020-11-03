https://ria.ru/20201103/pandemiya-1582834554.html

Минздрав назвал основные проблемы здравоохранения, вызванные пандемией

Минздрав назвал основные проблемы здравоохранения, вызванные пандемией

Загрузка коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики - основные проблемы в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии, заявила... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:16

2020-11-03T14:16

2020-11-03T14:16

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Загрузка коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики - основные проблемы в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова.По ее словам, ситуация по коронавирусу продолжается оставаться очень сложной, напряженной.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что во время пандемии коечный фонд заполнялся, хотя и не на 100%, но в некоторых регионах показатель приближался к 90%. По словам министра, приходилось разворачивать дополнительные койки и в медицинских организациях, и за их пределами, в адаптированных помещениях, поскольку дальше закрывать медицинские организации для "нековидных" больных было просто опасно, в том числе из-за рисков недоступности других видов помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201030/lekarstvo-1582273059.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество