Минздрав назвал основные проблемы здравоохранения, вызванные пандемией
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Загрузка коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики - основные проблемы в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова.
"Основные проблемы - это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторный этап обеспечения лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики",- сказала Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По ее словам, ситуация по коронавирусу продолжается оставаться очень сложной, напряженной.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что во время пандемии коечный фонд заполнялся, хотя и не на 100%, но в некоторых регионах показатель приближался к 90%. По словам министра, приходилось разворачивать дополнительные койки и в медицинских организациях, и за их пределами, в адаптированных помещениях, поскольку дальше закрывать медицинские организации для "нековидных" больных было просто опасно, в том числе из-за рисков недоступности других видов помощи.
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