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Минздрав назвал основные проблемы здравоохранения, вызванные пандемией
Минздрав назвал основные проблемы здравоохранения, вызванные пандемией
Загрузка коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики - основные проблемы в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии, заявила... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:16
2020-11-03T14:16
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Загрузка коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики - основные проблемы в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова.По ее словам, ситуация по коронавирусу продолжается оставаться очень сложной, напряженной.Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что во время пандемии коечный фонд заполнялся, хотя и не на 100%, но в некоторых регионах показатель приближался к 90%. По словам министра, приходилось разворачивать дополнительные койки и в медицинских организациях, и за их пределами, в адаптированных помещениях, поскольку дальше закрывать медицинские организации для "нековидных" больных было просто опасно, в том числе из-за рисков недоступности других видов помощи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201030/lekarstvo-1582273059.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав назвал основные проблемы здравоохранения, вызванные пандемией

14:16 03.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Загрузка коек для инфекционных больных, дефицит кадров и диагностики - основные проблемы в системе здравоохранения на сегодняшний день из-за пандемии, заявила директор департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава России Инна Куликова.

"Основные проблемы - это загрузка коечного фонда, это необходимый акцент на амбулаторный этап обеспечения лекарствами, это дефицит кадров и это дефицит диагностики",- сказала Куликова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, ситуация по коронавирусу продолжается оставаться очень сложной, напряженной.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что во время пандемии коечный фонд заполнялся, хотя и не на 100%, но в некоторых регионах показатель приближался к 90%. По словам министра, приходилось разворачивать дополнительные койки и в медицинских организациях, и за их пределами, в адаптированных помещениях, поскольку дальше закрывать медицинские организации для "нековидных" больных было просто опасно, в том числе из-за рисков недоступности других видов помощи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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