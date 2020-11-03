https://ria.ru/20201103/otsenki-1582726436.html

"Повёрнуты на оценках": что не так с отметками в школе?

"Повёрнуты на оценках": что не так с отметками в школе?

Пять и четыре — это хорошо, а тройка и двойка — плохо. Компромиссов нет. Действительно ли для обучения так важны оценки? Почему в передовых школах всё чаще отказываются от пятибалльной шкалы? Что делать родителям, если их школа думает только о рейтингах успеваемости? И как жить детям, которые в гонке за высокими баллами обречены стать невротиками?

2020-11-03T11:00

2020-11-03T11:00

2020-11-03T14:37

социальный навигатор

сн_образование

подкаст

это надолго

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"Повёрнуты на оценках": что не так с отметками в школе? Пять и четыре — это хорошо, а тройка и двойка — плохо. Компромиссов нет. Действительно ли для обучения так важны оценки? Почему в передовых школах всё чаще отказываются от пятибалльной шкалы? Что делать родителям, если их школа думает только о рейтингах успеваемости? И как жить детям, которые в гонке за высокими баллами обречены стать невротиками?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как оценки влияют на всех участников образовательного процесса — детей, родителей и учителей, и можно ли добиться баланса, чтобы каждый был доволен.В какой-то момент пятибалльная шкала сократилась до трёхбалльной — двойки и единицы в школах почти не ставят. Могут ли тогда такие отметки объективно оценивать знания учеников и какая система оценки полезнее для детской психики и обучения в целом?Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.Почему нас так ранят академические неуспехи наших детей и как справиться с эмоциями, чтобы не отравить ребенку жизнь, читайте здесь.3:00 Оценки как часть общешкольного рейтинга7:00 Почему пятибалльная система изжила себя?10:00 "Достаточно быть отличником, чтобы стать счастливым" — легенда, которая "продаётся" в школе13:00 Что делать родителям, если школа прессует за оценки?15:30 Как определиться с отношениями к оценкам внутри семьи?17:00 Как обсудить с ребёнком проблему оценок?20:00 Какой должна быть идеальная оценка?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, подкаст, аудио