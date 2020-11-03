https://ria.ru/20201103/otsenki-1582726436.html
"Повёрнуты на оценках": что не так с отметками в школе?
"Повёрнуты на оценках": что не так с отметками в школе?
Пять и четыре — это хорошо, а тройка и двойка — плохо. Компромиссов нет. Действительно ли для обучения так важны оценки? Почему в передовых школах всё чаще отказываются от пятибалльной шкалы? Что делать родителям, если их школа думает только о рейтингах успеваемости? И как жить детям, которые в гонке за высокими баллами обречены стать невротиками?
2020-11-03T11:00
2020-11-03T11:00
2020-11-03T14:37
социальный навигатор
сн_образование
подкаст
это надолго
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"Повёрнуты на оценках": что не так с отметками в школе?
Пять и четыре — это хорошо, а тройка и двойка — плохо. Компромиссов нет. Действительно ли для обучения так важны оценки? Почему в передовых школах всё чаще отказываются от пятибалльной шкалы? Что делать родителям, если их школа думает только о рейтингах успеваемости? И как жить детям, которые в гонке за высокими баллами обречены стать невротиками?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как оценки влияют на всех участников образовательного процесса — детей, родителей и учителей, и можно ли добиться баланса, чтобы каждый был доволен.В какой-то момент пятибалльная шкала сократилась до трёхбалльной — двойки и единицы в школах почти не ставят. Могут ли тогда такие отметки объективно оценивать знания учеников и какая система оценки полезнее для детской психики и обучения в целом?Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.Почему нас так ранят академические неуспехи наших детей и как справиться с эмоциями, чтобы не отравить ребенку жизнь, читайте здесь.3:00 Оценки как часть общешкольного рейтинга7:00 Почему пятибалльная система изжила себя?10:00 "Достаточно быть отличником, чтобы стать счастливым" — легенда, которая "продаётся" в школе13:00 Что делать родителям, если школа прессует за оценки?15:30 Как определиться с отношениями к оценкам внутри семьи?17:00 Как обсудить с ребёнком проблему оценок?20:00 Какой должна быть идеальная оценка?Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод монтировал Андрей ТемновПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, подкаст, аудио
"Повёрнуты на оценках": что не так с отметками в школе?
11:00 03.11.2020 (обновлено: 14:37 03.11.2020)
Пять и четыре — это хорошо, а тройка и двойка — плохо. Компромиссов нет. Действительно ли для обучения так важны оценки? Почему в передовых школах всё чаще отказываются от пятибалльной шкалы? Что делать родителям, если их школа думает только о рейтингах успеваемости? И как жить детям, которые в гонке за высокими баллами обречены стать невротиками?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree"
разбираемся, как оценки влияют на всех участников образовательного процесса — детей, родителей и учителей, и можно ли добиться баланса, чтобы каждый был доволен.
В какой-то момент пятибалльная шкала сократилась до трёхбалльной — двойки и единицы в школах почти не ставят. Могут ли тогда такие отметки объективно оценивать знания учеников и какая система оценки полезнее для детской психики и обучения в целом?
Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.
Почему нас так ранят академические неуспехи наших детей и как справиться с эмоциями, чтобы не отравить ребенку жизнь, читайте здесь
.
3:00 Оценки как часть общешкольного рейтинга
7:00 Почему пятибалльная система изжила себя?
10:00 "Достаточно быть отличником, чтобы стать счастливым" — легенда, которая "продаётся" в школе
13:00 Что делать родителям, если школа прессует за оценки?
15:30 Как определиться с отношениями к оценкам внутри семьи?
17:00 Как обсудить с ребёнком проблему оценок?
20:00 Какой должна быть идеальная оценка?
Подкаст "Это надолго" обычно выходит по вторникам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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и расскажите о своих впечатлениях
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