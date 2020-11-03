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Рада разрешила украинцам менять отчество
Рада разрешила украинцам менять отчество
Верховная рада Украины приняла законопроект, разрешающий гражданам менять отчество, такое решение на заседании во вторник поддержали 259 парламентариев при... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T14:43
2020-11-03T20:00
верховная рада украины
украина
в мире
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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект, разрешающий гражданам менять отчество, такое решение на заседании во вторник поддержали 259 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Действующее на сегодняшний день законодательство Украины относительно свободно позволяет физическому лицу менять имя или фамилию. Однако в отличие от возможности изменить собственное имя и фамилию, действующее законодательство прямо не предусматривает право лица изменять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования вышеуказанных статей конституции Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Принятый законопроект предусматривает право граждан, достигших 16 лет, менять фамилию, имя и отчество по своему усмотрению. Также граждане Украины, достигшие 14 лет, могут это делать по разрешению родителей или попечителей. Если же один из родителей не дает согласия, спор разрешает орган опеки или суд.
https://ria.ru/20201102/zelenskiy-1582734649.html
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верховная рада украины, украина, в мире

Рада разрешила украинцам менять отчество

14:43 03.11.2020 (обновлено: 20:00 03.11.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины приняла законопроект, разрешающий гражданам менять отчество, такое решение на заседании во вторник поддержали 259 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Действующее на сегодняшний день законодательство Украины относительно свободно позволяет физическому лицу менять имя или фамилию. Однако в отличие от возможности изменить собственное имя и фамилию, действующее законодательство прямо не предусматривает право лица изменять по своему усмотрению свое отчество, чем нарушает требования вышеуказанных статей конституции Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Принятый законопроект предусматривает право граждан, достигших 16 лет, менять фамилию, имя и отчество по своему усмотрению. Также граждане Украины, достигшие 14 лет, могут это делать по разрешению родителей или попечителей. Если же один из родителей не дает согласия, спор разрешает орган опеки или суд.
 
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