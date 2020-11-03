https://ria.ru/20201103/osipova-1582754003.html

Власти США согласились с тем, что россиянку Осипову нужно освободить

Власти США согласились с тем, что россиянку Осипову нужно освободить

Правительство США согласно с тем, что россиянка Богдана Осипова должна быть освобождена и обратилось с соответствующей просьбой к Апелляционному суду, но она... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T03:55

2020-11-03T03:55

2020-11-03T03:55

россия

богдана осипова

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Правительство США согласно с тем, что россиянка Богдана Осипова должна быть освобождена и обратилось с соответствующей просьбой к Апелляционному суду, но она должна приехать лично на слушания в Канзас, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.Поскольку правительство согласно с тем, что Осипову надо выпустить, то остается вопрос только в проведении онлайн-слушания."Это хороший знак, что правительство соглашается отпустить, но оно не согласно с тем, чтобы слушания были онлайн", - добавила она.Судья Эрик Мелгрен из Уичито, штат Канзас, приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла больше предусмотренного срока.Вынесший приговор судья Мелгрен распорядился доставить Осипову в Уичито для вынесения повторного приговора, не освобождая ее из тюрьмы.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.

https://ria.ru/20201021/osipova-1580908126.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, богдана осипова, сша, в мире