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Власти США согласились с тем, что россиянку Осипову нужно освободить
Власти США согласились с тем, что россиянку Осипову нужно освободить
Правительство США согласно с тем, что россиянка Богдана Осипова должна быть освобождена и обратилось с соответствующей просьбой к Апелляционному суду, но она... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:55
2020-11-03T03:55
россия
богдана осипова
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Правительство США согласно с тем, что россиянка Богдана Осипова должна быть освобождена и обратилось с соответствующей просьбой к Апелляционному суду, но она должна приехать лично на слушания в Канзас, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.Поскольку правительство согласно с тем, что Осипову надо выпустить, то остается вопрос только в проведении онлайн-слушания."Это хороший знак, что правительство соглашается отпустить, но оно не согласно с тем, чтобы слушания были онлайн", - добавила она.Судья Эрик Мелгрен из Уичито, штат Канзас, приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла больше предусмотренного срока.Вынесший приговор судья Мелгрен распорядился доставить Осипову в Уичито для вынесения повторного приговора, не освобождая ее из тюрьмы.Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.
https://ria.ru/20201021/osipova-1580908126.html
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россия, богдана осипова, сша, в мире

Власти США согласились с тем, что россиянку Осипову нужно освободить

03:55 03.11.2020
 
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
Богдана Осипова - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : Harvey County Detention Center
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Правительство США согласно с тем, что россиянка Богдана Осипова должна быть освобождена и обратилось с соответствующей просьбой к Апелляционному суду, но она должна приехать лично на слушания в Канзас, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
"Адвокат Джошуа Лотер нам написал, что правительство представило ответ на его прошение. Правительство США в лице помощника окружного прокурора в Канзасе Джейсона Харта согласилось с доводами адвоката и просит освободить ее, но хочет, чтобы она приехала добровольно и присутствовала лично на заседании, на оглашении нового приговора. В настоящий момент мы ожидаем решения Апелляционного суда, поскольку он должен решить можно, ли проводить онлайн-слушание или нет", - сказала она.
Поскольку правительство согласно с тем, что Осипову надо выпустить, то остается вопрос только в проведении онлайн-слушания.
"Это хороший знак, что правительство соглашается отпустить, но оно не согласно с тем, чтобы слушания были онлайн", - добавила она.
Судья Эрик Мелгрен из Уичито, штат Канзас, приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла больше предусмотренного срока.
Вынесший приговор судья Мелгрен распорядился доставить Осипову в Уичито для вынесения повторного приговора, не освобождая ее из тюрьмы.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.
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