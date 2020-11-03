Власти США согласились с тем, что россиянку Осипову нужно освободить
© Фото : Harvey County Detention CenterБогдана Осипова
© Фото : Harvey County Detention Center
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Правительство США согласно с тем, что россиянка Богдана Осипова должна быть освобождена и обратилось с соответствующей просьбой к Апелляционному суду, но она должна приехать лично на слушания в Канзас, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
"Адвокат Джошуа Лотер нам написал, что правительство представило ответ на его прошение. Правительство США в лице помощника окружного прокурора в Канзасе Джейсона Харта согласилось с доводами адвоката и просит освободить ее, но хочет, чтобы она приехала добровольно и присутствовала лично на заседании, на оглашении нового приговора. В настоящий момент мы ожидаем решения Апелляционного суда, поскольку он должен решить можно, ли проводить онлайн-слушание или нет", - сказала она.
Поскольку правительство согласно с тем, что Осипову надо выпустить, то остается вопрос только в проведении онлайн-слушания.
"Это хороший знак, что правительство соглашается отпустить, но оно не согласно с тем, чтобы слушания были онлайн", - добавила она.
Судья Эрик Мелгрен из Уичито, штат Канзас, приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение своего ребенка и вымогательство. Апелляционный суд снял с нее обвинения в вымогательстве в отношении бывшего мужа и оставил лишь обвинения в похищении ребенка, по которым обязал нижестоящий суд вынести новый приговор. По оставшимся обвинениям Осипова уже отбыла больше предусмотренного срока.
Вынесший приговор судья Мелгрен распорядился доставить Осипову в Уичито для вынесения повторного приговора, не освобождая ее из тюрьмы.
Россиянка покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году без его согласия, когда была беременна их вторым общим ребенком.