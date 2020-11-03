https://ria.ru/20201103/orvi-1582755514.html
Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах
Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах
Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 47 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T04:31
2020-11-03T04:31
2020-11-03T10:39
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602531_0:0:2876:1617_1400x0_80_0_0_491a0c1a3f95a87588c489f0b206332b.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 47 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Сейчас в России от гриппа привиты более 49,4 миллиона человек (33,7 процента от численности населения страны).
https://ria.ru/20201027/vitaminy-1581809950.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577602531_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_aae8aa8a8d052ec1374d69245cbeeb37.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество