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Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах
Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах
Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 47 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T04:31
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 47 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Сейчас в России от гриппа привиты более 49,4 миллиона человек (33,7 процента от численности населения страны).
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Порог заболеваемости ОРВИ превышен в 47 регионах

04:31 03.11.2020 (обновлено: 10:39 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 47 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 47 субъектах Российской Федерации. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", — говорится в сообщении.

Сейчас в России от гриппа привиты более 49,4 миллиона человек (33,7 процента от численности населения страны).
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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