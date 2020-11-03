https://ria.ru/20201103/opros-1582749409.html

Эксперт рассказал, чем рискуют участники опросов в интернете

Эксперт рассказал, чем рискуют участники опросов в интернете

Опросы в интернете – реальная возможность заработать, но вознаграждение за участие обычно не превышает нескольких сотен рублей, а потратить придется минимум... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T02:22

2020-11-03T02:22

2020-11-03T02:22

инфосистемы джет

интернет

технологии

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Опросы в интернете – реальная возможность заработать, но вознаграждение за участие обычно не превышает нескольких сотен рублей, а потратить придется минимум полчаса времени. Если вам предлагают тысячи рублей или мегаскидку за прохождение опроса, который займет всего пару минут, стоит не радоваться, а насторожиться, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Если соблазн принять участие в подобном опросе слишком велик, необходимо соблюдать правила безопасности. Никогда нельзя сообщать сведения об одноразовых паролях из SMS, а также пароли доступа к банковским приложениям. В противном случае ваши банковские данные могут оказаться в руках мошенников, предупреждает эксперт.Еще один способ, к которому часто прибегают мошенники – выманивание персональных данных жертвы под видом звонка из колл-центра банка. Сведения просят под предлогом смены номера телефона, потери реквизитов или необходимости их изменения. На такой обман тоже не следует реагировать, предупредил Сизов.

https://ria.ru/20201031/internet-1582396135.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инфосистемы джет, интернет, технологии