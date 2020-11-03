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Эксперт рассказал, чем рискуют участники опросов в интернете
Эксперт рассказал, чем рискуют участники опросов в интернете
Опросы в интернете – реальная возможность заработать, но вознаграждение за участие обычно не превышает нескольких сотен рублей, а потратить придется минимум... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T02:22
2020-11-03T02:22
инфосистемы джет
интернет
технологии
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Опросы в интернете – реальная возможность заработать, но вознаграждение за участие обычно не превышает нескольких сотен рублей, а потратить придется минимум полчаса времени. Если вам предлагают тысячи рублей или мегаскидку за прохождение опроса, который займет всего пару минут, стоит не радоваться, а насторожиться, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.Если соблазн принять участие в подобном опросе слишком велик, необходимо соблюдать правила безопасности. Никогда нельзя сообщать сведения об одноразовых паролях из SMS, а также пароли доступа к банковским приложениям. В противном случае ваши банковские данные могут оказаться в руках мошенников, предупреждает эксперт.Еще один способ, к которому часто прибегают мошенники – выманивание персональных данных жертвы под видом звонка из колл-центра банка. Сведения просят под предлогом смены номера телефона, потери реквизитов или необходимости их изменения. На такой обман тоже не следует реагировать, предупредил Сизов.
https://ria.ru/20201031/internet-1582396135.html
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РИА Новости
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инфосистемы джет, интернет, технологии

Эксперт рассказал, чем рискуют участники опросов в интернете

02:22 03.11.2020
 
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
CC0 / picjumbo_com /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Опросы в интернете – реальная возможность заработать, но вознаграждение за участие обычно не превышает нескольких сотен рублей, а потратить придется минимум полчаса времени. Если вам предлагают тысячи рублей или мегаскидку за прохождение опроса, который займет всего пару минут, стоит не радоваться, а насторожиться, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
Если соблазн принять участие в подобном опросе слишком велик, необходимо соблюдать правила безопасности. Никогда нельзя сообщать сведения об одноразовых паролях из SMS, а также пароли доступа к банковским приложениям. В противном случае ваши банковские данные могут оказаться в руках мошенников, предупреждает эксперт.
"Зная персональные данные и реквизиты платежных инструментов жертвы, злоумышленник может совершать попытки расходных операций по её банковской карте (например, сделать покупки или переводы). Более того, он может получить полный доступ, например, к дистанционному банковскому обслуживанию", - объясняет он.
Еще один способ, к которому часто прибегают мошенники – выманивание персональных данных жертвы под видом звонка из колл-центра банка. Сведения просят под предлогом смены номера телефона, потери реквизитов или необходимости их изменения. На такой обман тоже не следует реагировать, предупредил Сизов.
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Инфосистемы ДжетИнтернетТехнологии
 
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