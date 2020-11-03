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Грузинская оппозиция подписала акт об отказе от депутатских мандатов
Грузинская оппозиция подписала акт об отказе от депутатских мандатов
Все грузинские оппозиционные партии, которые попали в парламент по итогам выборов, подписали официальный документ об отказе от депутатских мандатов, утверждая,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:36
2020-11-03T13:36
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - РИА Новости. Все грузинские оппозиционные партии, которые попали в парламент по итогам выборов, подписали официальный документ об отказе от депутатских мандатов, утверждая, что парламентские выборы были сфальсифицированы и итоги ЦИК нелегитимны, сказано в документе.Оппозиционеры отмечают, что требуют назначения новых парламентских выборов.В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 изберутся по пропорциональным и 30 - по мажоритарным спискам. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%, что по предварительным данным составляет 61 мандат. Согласно предварительным итоговым данным ЦИК, партия так же победила в 14 округах, что в сумме дает ей 75 мандатов. Для парламентского большинства необходимо 76 мест. Второй тур в 16 одномандатных округах состоится 21 ноября.Голоса оппозиционных партий, преодолевших однопроцентный барьер по пропорциональным спискам и попавших в парламент, распределились следующим образом: "Сила в единстве" - 27,13% (35 мандатов), "Европейская Грузия" - 3,78% (пять мандатов), "Стратегия Агмашенебели" - 3,15% (четыре мандата), "Лело" - 3,15% (четыре мандата), "Альянс патриотов" - 3,14% (четыре мандата), "Гирчи" - 2,89% (четыре мандата), "Граждане" - 1,33% (два мандата) и партия "Лейбористы" - 1% (один мандат). Окончательное распределение мандатов завершится после завершения второго тура выборов.
https://ria.ru/20201102/vybory-1582638842.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире

Грузинская оппозиция подписала акт об отказе от депутатских мандатов

13:36 03.11.2020
 
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 3 ноя - РИА Новости. Все грузинские оппозиционные партии, которые попали в парламент по итогам выборов, подписали официальный документ об отказе от депутатских мандатов, утверждая, что парламентские выборы были сфальсифицированы и итоги ЦИК нелегитимны, сказано в документе.

"Мы, оппозиционные партии, которым фальсифицировали выборы, отказываемся от парламентских мандатов и примем все политические и правовые шаги для того, чтобы "де-юре" и "де-факто" не войти в т.н. парламент",- сказано в документе, который публикуют пресс-службы партий.

Оппозиционеры отмечают, что требуют назначения новых парламентских выборов.
В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы. Из 150 депутатских мест 120 изберутся по пропорциональным и 30 - по мажоритарным спискам. Правящая партия "Грузинская мечта" по пропорциональным спискам набрала 48,15%, что по предварительным данным составляет 61 мандат. Согласно предварительным итоговым данным ЦИК, партия так же победила в 14 округах, что в сумме дает ей 75 мандатов. Для парламентского большинства необходимо 76 мест. Второй тур в 16 одномандатных округах состоится 21 ноября.
Голоса оппозиционных партий, преодолевших однопроцентный барьер по пропорциональным спискам и попавших в парламент, распределились следующим образом: "Сила в единстве" - 27,13% (35 мандатов), "Европейская Грузия" - 3,78% (пять мандатов), "Стратегия Агмашенебели" - 3,15% (четыре мандата), "Лело" - 3,15% (четыре мандата), "Альянс патриотов" - 3,14% (четыре мандата), "Гирчи" - 2,89% (четыре мандата), "Граждане" - 1,33% (два мандата) и партия "Лейбористы" - 1% (один мандат). Окончательное распределение мандатов завершится после завершения второго тура выборов.
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Парламентские выборы в Грузии — 2020ГрузияВ мире
 
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