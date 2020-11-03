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Бывший главред "Эха Санкт-Петербурга" станет заместителем Венедиктова

Бывший главред "Эха Санкт-Петербурга" станет заместителем Венедиктова

Уходящий с поста главного редактора "Эха Санкт-Петербурга" Виталий Дымарский с 17 ноября станет заместителем главреда "Эха Москвы", сообщил главред радиостанции РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:40

2020-11-03T16:40

2020-11-03T16:40

эхо санкт-петербурга

алексей венедиктов (журналист)

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Уходящий с поста главного редактора "Эха Санкт-Петербурга" Виталий Дымарский с 17 ноября станет заместителем главреда "Эха Москвы", сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале."С 17 ноября Виталий Дымарский увольняется с поста главного редактора "Эха Санкт-Петербурга" (выборы нового главного редактора и его утверждение пройдут 16 ноября). С 17 ноября Виталий Дымарский назначается заместителем главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова по Северо-Западу с местопребыванием в Санкт-Петербурге", - написал Венедиктов.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эхо санкт-петербурга, алексей венедиктов (журналист), общество