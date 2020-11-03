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Бывший главред "Эха Санкт-Петербурга" станет заместителем Венедиктова
Бывший главред "Эха Санкт-Петербурга" станет заместителем Венедиктова
Уходящий с поста главного редактора "Эха Санкт-Петербурга" Виталий Дымарский с 17 ноября станет заместителем главреда "Эха Москвы", сообщил главред радиостанции РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:40
2020-11-03T16:40
эхо санкт-петербурга
алексей венедиктов (журналист)
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Уходящий с поста главного редактора "Эха Санкт-Петербурга" Виталий Дымарский с 17 ноября станет заместителем главреда "Эха Москвы", сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале."С 17 ноября Виталий Дымарский увольняется с поста главного редактора "Эха Санкт-Петербурга" (выборы нового главного редактора и его утверждение пройдут 16 ноября). С 17 ноября Виталий Дымарский назначается заместителем главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова по Северо-Западу с местопребыванием в Санкт-Петербурге", - написал Венедиктов.
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эхо санкт-петербурга, алексей венедиктов (журналист), общество

Бывший главред "Эха Санкт-Петербурга" станет заместителем Венедиктова

16:40 03.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВиталий Дымарский
Виталий Дымарский - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Уходящий с поста главного редактора "Эха Санкт-Петербурга" Виталий Дымарский с 17 ноября станет заместителем главреда "Эха Москвы", сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
"С 17 ноября Виталий Дымарский увольняется с поста главного редактора "Эха Санкт-Петербурга" (выборы нового главного редактора и его утверждение пройдут 16 ноября). С 17 ноября Виталий Дымарский назначается заместителем главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова по Северо-Западу с местопребыванием в Санкт-Петербурге", - написал Венедиктов.
 
Эхо Санкт-ПетербургаАлексей Венедиктов (журналист)Общество
 
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