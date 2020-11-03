Глава СВР рассказал об обмене информацией с китайскими спецслужбами

"Да, обмениваемся информацией (со спецслужбами КНР - ред.). Ну, безусловно, что касается террористической тематики, это есть в досье нашего взаимодействия практически с любой разведывательной службой. Но с китайскими коллегами мы обмениваемся нашими анализами на предмет развития ситуации в той или иной горячей точке, или по той или иной ключевой проблеме. И в основном наши оценки совпадают", - сказал Нарышкин.