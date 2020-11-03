Глава СВР рассказал об обмене информацией с китайскими спецслужбами
13:35 03.11.2020 (обновлено: 13:50 03.11.2020)
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России обменивается доверительной информацией с китайскими коллегами, в основном оценки совпадают, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Да, обмениваемся информацией (со спецслужбами КНР - ред.). Ну, безусловно, что касается террористической тематики, это есть в досье нашего взаимодействия практически с любой разведывательной службой. Но с китайскими коллегами мы обмениваемся нашими анализами на предмет развития ситуации в той или иной горячей точке, или по той или иной ключевой проблеме. И в основном наши оценки совпадают", - сказал Нарышкин.
Он подчеркнул, что взаимодействие спецслужб России и Китая находится на очень высоком уровне.
Китайская разведка входит в пятерку сильнейших в мире, добавил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Так же, как и российская разведка, китайская разведка, китайские спецслужбы входят в пятерку сильнейших в мире. Повторяю, с большим уважением относимся к нашим китайским партнерам", - заявил Нарышкин.
Вчера, 12:02Нарышкин назвал главных оппонентов СВР