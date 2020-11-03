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Глава СВР рассказал об обмене информацией с китайскими спецслужбами
Глава СВР рассказал об обмене информацией с китайскими спецслужбами
Служба внешней разведки (СВР) России обменивается доверительной информацией с китайскими коллегами, в основном оценки совпадают, заявил директор СВР Сергей... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:35
2020-11-03T13:50
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дмитрий киселев
сергей нарышкин
китай
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России обменивается доверительной информацией с китайскими коллегами, в основном оценки совпадают, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.Он подчеркнул, что взаимодействие спецслужб России и Китая находится на очень высоком уровне.Китайская разведка входит в пятерку сильнейших в мире, добавил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Так же, как и российская разведка, китайская разведка, китайские спецслужбы входят в пятерку сильнейших в мире. Повторяю, с большим уважением относимся к нашим китайским партнерам", - заявил Нарышкин.
https://ria.ru/20201103/naryshkin-1582800670.html
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий киселев, сергей нарышкин, китай, безопасность

Глава СВР рассказал об обмене информацией с китайскими спецслужбами

13:35 03.11.2020 (обновлено: 13:50 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовДиректор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Директор СВР Сергей Нарышкин во время интервью в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Служба внешней разведки (СВР) России обменивается доверительной информацией с китайскими коллегами, в основном оценки совпадают, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Да, обмениваемся информацией (со спецслужбами КНР - ред.). Ну, безусловно, что касается террористической тематики, это есть в досье нашего взаимодействия практически с любой разведывательной службой. Но с китайскими коллегами мы обмениваемся нашими анализами на предмет развития ситуации в той или иной горячей точке, или по той или иной ключевой проблеме. И в основном наши оценки совпадают", - сказал Нарышкин.

Он подчеркнул, что взаимодействие спецслужб России и Китая находится на очень высоком уровне.
Китайская разведка входит в пятерку сильнейших в мире, добавил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Так же, как и российская разведка, китайская разведка, китайские спецслужбы входят в пятерку сильнейших в мире. Повторяю, с большим уважением относимся к нашим китайским партнерам", - заявил Нарышкин.
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РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Дмитрий КиселевСергей НарышкинКитайБезопасность
 
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