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https://ria.ru/20201103/nyu-york-1582915413.html
Мэр Нью-Йорка назвал голосование в городе "триумфом для демократии"
Мэр Нью-Йорка назвал голосование в городе "триумфом для демократии"
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что голосование в городе проходит спокойно и организованно, досрочно проголосовали 1,1 миллиона человек. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T21:52
2020-11-03T21:52
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что голосование в городе проходит спокойно и организованно, досрочно проголосовали 1,1 миллиона человек."Самое важное послание дня - выйдите и проголосуйте, 1,1 миллиона жителей Нью-Йорка уже проголосовали досрочно. Это триумф, триумф для демократии", - заявил де Блазио в ходе брифинга. Трансляция велась в Twitter.Мэр рассказал, что после открытия участков были некоторые проблемы, но их решают."Но в целом все идет хорошо, все идет гладко… Спокойно, организованно. Это хорошие новости", - сказал мэр города.Он добавил, что результаты выборов могут быть неизвестны сегодня ночью или завтра и "Нью-Йорк к этому готов".Голосование в Нью-Йорке началось в 6.00 (14.00 мск) и продлится до 21.00 (5.00 среды мск).Во вторник США завершают выборы президента на предстоящие четыре года. От Республиканской партии пост надеется сохранить президент Дональд Трамп, от демократов на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/volodin-1582902788.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире

Мэр Нью-Йорка назвал голосование в городе "триумфом для демократии"

21:52 03.11.2020
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкИзбиратели во время досрочного голосования на выборах президента США
Избиратели во время досрочного голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что голосование в городе проходит спокойно и организованно, досрочно проголосовали 1,1 миллиона человек.
"Самое важное послание дня - выйдите и проголосуйте, 1,1 миллиона жителей Нью-Йорка уже проголосовали досрочно. Это триумф, триумф для демократии", - заявил де Блазио в ходе брифинга. Трансляция велась в Twitter.
Мэр рассказал, что после открытия участков были некоторые проблемы, но их решают.
"Но в целом все идет хорошо, все идет гладко… Спокойно, организованно. Это хорошие новости", - сказал мэр города.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 20:02Выборы президента США — 2020
Володин назвал выборы в США постановочным шоу двух партий
Он добавил, что результаты выборов могут быть неизвестны сегодня ночью или завтра и "Нью-Йорк к этому готов".
Голосование в Нью-Йорке началось в 6.00 (14.00 мск) и продлится до 21.00 (5.00 среды мск).
Во вторник США завершают выборы президента на предстоящие четыре года. От Республиканской партии пост надеется сохранить президент Дональд Трамп, от демократов на президентский пост претендует бывший вице-президент Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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