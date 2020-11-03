https://ria.ru/20201103/novak-1582830990.html

Новак оценил темпы восстановления мировой экономики

Новак оценил темпы восстановления мировой экономики

Восстановление мировой экономики и спроса на нефть идет трудно, на рынке много неопределенностей, но новые масштабные локдауны в Европе мягче весенних, сообщил... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T13:59

2020-11-03T13:59

2020-11-03T14:42

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

александр новак

европа

экономика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Восстановление мировой экономики и спроса на нефть идет трудно, на рынке много неопределенностей, но новые масштабные локдауны в Европе мягче весенних, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак на открытии 7-го заседания Энергодиалога Россия-ОПЕК."Текущий год стал настоящим шоком для всей мировой экономики, в том числе и в нефтяном секторе. Мы видим, как трудно идет восстановление, видим много неопределенностей, которые мешают возвращению к докризисным показателям экономики и мирового потребления нефтяного сырья", - сказал Новак."Снижение мобильности общества, переход населения в "онлайн", остановка производств испытали на прочность устойчивость функционирования цепочек поставок и динамику глобального спроса. Наблюдаем повторные масштабные локдауны в ряде крупнейших европейских держав, хотя они и не носят такого жесткого характера, как весной", - продолжил он.

https://ria.ru/20201011/spg-1579292571.html

европа

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, европа, экономика