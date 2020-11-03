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РИА Наука
https://ria.ru/20201103/nokia-1582816929.html
Смартфон Nokia 10 PureView построят на сверхмощной платформе Snapdragon
Смартфон Nokia 10 PureView построят на сверхмощной платформе Snapdragon
В Nokia готовят к выходу новый флагманский смартфон, который получит имя Nokia 10 PureView. Об этом сообщает портал Nokiapoweruser, ссылаясь на источники в... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:04
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android
nokia (смартфон)
технологии
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Nokia готовят к выходу новый флагманский смартфон, который получит имя Nokia 10 PureView. Об этом сообщает портал Nokiapoweruser, ссылаясь на источники в финской компании.Хоть смартфон сейчас и находится на стадии разработки, уже известны многие подробности о нем. Так, аппаратной платформой 10 PureView станет еще неанонсированный чипсет Snapdragon 875, которой будет основой для многих флагманов 2021 года.В Nokia постараются придать премиальности устройству, сделав его корпус из нержавеющей стали. Экран будет прикрывать сапфировое стекло. Оптику для камер Nokia 10 PureView создадут в Zeiss.Сроки выхода смартфона пока не раскрываются, возможно, его представят в середине 2021 года.
https://ria.ru/20201020/nokia-1580632725.html
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android, nokia (смартфон), технологии

Смартфон Nokia 10 PureView построят на сверхмощной платформе Snapdragon

13:04 03.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезентация новых смартфонов Nokia и и обновленной Nokia 3310 в Москве
Презентация новых смартфонов Nokia и и обновленной Nokia 3310 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Nokia готовят к выходу новый флагманский смартфон, который получит имя Nokia 10 PureView. Об этом сообщает портал Nokiapoweruser, ссылаясь на источники в финской компании.
Хоть смартфон сейчас и находится на стадии разработки, уже известны многие подробности о нем. Так, аппаратной платформой 10 PureView станет еще неанонсированный чипсет Snapdragon 875, которой будет основой для многих флагманов 2021 года.
Nokia 225 4G - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 13:23РИА Наука
Nokia предлагает новые кнопочные телефоны по цене бюджетного смартфона
В Nokia постараются придать премиальности устройству, сделав его корпус из нержавеющей стали. Экран будет прикрывать сапфировое стекло. Оптику для камер Nokia 10 PureView создадут в Zeiss.
Сроки выхода смартфона пока не раскрываются, возможно, его представят в середине 2021 года.
 
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