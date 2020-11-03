https://ria.ru/20201103/nokia-1582816929.html
Смартфон Nokia 10 PureView построят на сверхмощной платформе Snapdragon
Смартфон Nokia 10 PureView построят на сверхмощной платформе Snapdragon
В Nokia готовят к выходу новый флагманский смартфон, который получит имя Nokia 10 PureView. Об этом сообщает портал Nokiapoweruser, ссылаясь на источники в... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T13:04
2020-11-03T13:04
2020-11-03T13:04
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В Nokia готовят к выходу новый флагманский смартфон, который получит имя Nokia 10 PureView. Об этом сообщает портал Nokiapoweruser, ссылаясь на источники в финской компании.Хоть смартфон сейчас и находится на стадии разработки, уже известны многие подробности о нем. Так, аппаратной платформой 10 PureView станет еще неанонсированный чипсет Snapdragon 875, которой будет основой для многих флагманов 2021 года.В Nokia постараются придать премиальности устройству, сделав его корпус из нержавеющей стали. Экран будет прикрывать сапфировое стекло. Оптику для камер Nokia 10 PureView создадут в Zeiss.Сроки выхода смартфона пока не раскрываются, возможно, его представят в середине 2021 года.
https://ria.ru/20201020/nokia-1580632725.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
android, nokia (смартфон), технологии