https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582836191.html

Обвиняемый по делу MH17 заявил, что не имел отношения к ЗРК "Бук"

Обвиняемый по делу MH17 заявил, что не имел отношения к ЗРК "Бук"

Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что в тот период... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:23

2020-11-03T14:23

2020-11-03T14:23

mh17. расследование

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

нидерланды

украина

в мире

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Обвиняемый по делу о крушении малайзийского Boeing на Украине (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил, что в тот период выполнял задачи разведки, в его обязанности не входила охрана или транспортировка ЗРК "Бук", также ему неизвестно, была ли такая система у ополчения в момент трагедии, видеозапись его показаний транслировалась на заседаниях суда в Нидерландах во вторник.Защита Пулатова продемонстрировала в ходе заседания две видеозаписи, где подзащитный отвечает на вопросы адвокатов. Одна из видеозаписей датирована февралем 2020 года, вторая – 22 октября 2020 года."Нет, я не принимал никакого участия, и мне даже неизвестно, была ли вообще такая система "Бук" у ополчения. На тот момент со своим подразделением я выполнял задачи ведения разведки в районе Степановки-Мариновки, это населенные пункты на востоке Донецкой народной республики", - сказал Пулатов, отвечая на вопрос адвоката, имел ли он отношение к транспортировке или охране "Бук" в период с 16 по 18 июля 2014 года.По его словам, на тот момент было точно известно, что в районе населенных пунктов Петровское имелись установки "Точка" и в районе населенного пункта Зарощенское находились развернутые на позициях системы "Бук" украинской армии."16 июля 2014 года я находился в районе населенных пунктов Степановка-Мариновка, если сказать точнее – примерно 2-3 километра западнее населенного пункта Степановка", - сообщил россиянин.Пулатов также подчеркнул, что ему ничего неизвестно о расположении ЗРК "Бук" до и во время авиакатастрофы."Должны быть осуждены реальные преступники", - сказал он.Россиянин также выразил соболезнования родным и близким, друзьям жертв этой авиакатастрофы, отметив что это "для всех нас очень большая утрата".Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201030/mh17-1582358155.html

https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html

https://ria.ru/20201030/mh17-1582321900.html

https://ria.ru/20201030/mh17-1582346130.html

нидерланды

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, нидерланды, украина, в мире