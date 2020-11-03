https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582810352.html

Суд по делу о крушении MH17 направил запросы по докладам "Алмаз-Антея"

Суд по делу о крушении MH17 направил запросы по докладам "Алмаз-Антея"

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году направил ряд запросов России по докладам "Алмаз-Антея", ожидает ответа,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:39

2020-11-03T12:39

2020-11-03T12:56

вооруженные силы рф

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

дмитрий песков

владимир путин

нидерланды

mh17. расследование

концерн пво "алмаз-антей"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568338789_0:0:3076:1731_1400x0_80_0_0_45bbec22fb780bab52d36d541e8158e3.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году направил ряд запросов России по докладам "Алмаз-Антея", ожидает ответа, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.Во вторник в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о крушении рейса MH17."Суд принимает к сведению отчеты следственного судьи о выводах продолжающегося расследования… Оно ведется и еще не завершено. Следственный судья инициировал ряд процессов по назначению экспертов, в частности, в отношении исследований изображений и звука. Что касается экспертов "Алмаз-Антея", следственный судья направил ряд запросов России. Россия в ответ запросила перевести отчеты. Это было сделано, и мы направили их российской стороны. Сейчас мы ожидаем ответа", - сообщил судья.На слушаниях в июле суд в Нидерландах постановил приобщить к делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году выводы, сделанные в докладах по авиакатастрофе российской компанией "Алмаз-Антей".Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201030/mh17-1582351643.html

https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html

https://ria.ru/20201016/mh17-1580166462.html

нидерланды

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, нидерланды, mh17. расследование, концерн пво "алмаз-антей", в мире