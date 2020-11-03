https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582809812.html

Суд в Нидерландах направил запрос США о снимках места крушения MH17

Суд в Нидерландах направил запрос США о снимках места крушения MH17

Суд в Нидерландах в рамках дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году направил новый запрос США о спутниковых снимках места РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:35

2020-11-03T12:35

2020-11-03T13:04

бук (зенитный ракетный комплекс)

николай винниченко

дмитрий песков

владимир путин

mh17. расследование

нидерланды

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Суд в Нидерландах в рамках дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году направил новый запрос США о спутниковых снимках места авиакатастрофы, ответа пока нет, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.Во вторник в Нидерландах возобновились судебные слушания по делу о крушении рейса MH17."Еще один запрос отправлен США касательно спутниковых снимков. Этот запрос в настоящее время обрабатывается. Следственный судья ответил на ряд вопросов США. Пока что ответа на наш запрос нет", - сообщил судья на слушаниях во вторник.На слушаниях в июне защита попросила сделать повторный запрос к США о спутниковых данных, которые якобы зафиксировали запуск ракеты по малайзийскому Boeing.Ранее сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201030/mh17-1582351643.html

https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582810352.html

https://ria.ru/20201030/buk-1582349420.html

https://ria.ru/20201016/mh17-1580166462.html

нидерланды

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бук (зенитный ракетный комплекс), николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, mh17. расследование, нидерланды, сша, в мире